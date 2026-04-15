FCSB, unde Faci Ce Spune Becali, a dat-o în bară, în acest sezon, în ceea ce privește campania de transferuri.

Acum, când sezonul se apropie de final, nu putem nominaliza nici măcar o achiziție reușită a roș-albaștrilor! Ceea ce e șocant, de-a dreptul. În schimb, la capitolul de rateuri, lista e foarte lungă: Politic, Alibec, Ofri Arad sau Thiam.

Faptul că FCSB a luat jucători incompatibili cu standardele echipei, pe când rivalii au fost mult mai inspirați, explică, parțial, situația din campionat. Unde FCSB a ajuns să evolueze, într-o premieră neagră, în play-out! Prin comparație, Universitatea Cluj, cu resurse financiare mult mai mici, defilează spre câștigarea primului titlu din istoria clubului.

Mihai Stoica, impresionat de Jovo Lukic: „O metamorfoză gigantică!“

Prezent în studioul Prima Sport, Mihai Stoica a pus ascensiunea formidabilă a „șepcilor roșii“ pe seama vedetei Jovo Lukic. În actuala ediție a Superligii, bosniacul de 27 de ani are niște cifre excelente: 29 de meciuri, 18 goluri, 2 pase de gol.

„Uite-l pe Lukic, că aici se rezumă tot. Lukic este poate cel mai bun jucător, atenţie, nu atacant! Cel mai bun jucător din campionatul ăsta. Nu l-am văzut făcând un meci prost, vreun meci fără realizări împotriva echipelor bune. Este o metamorfoză gigantică la un jucător de care Craiova nu ştia cum să scape şi care a avut multe şanse la Craiova. Nu se poate spune că la Craiova a fost marginalizat şi că era bun, dar nevăzut. A avut o grămadă de şanse să joace, dar nu juca. Ziceam toţi că e al doilea Mamut, dar ce face Lukic e ireal. Un jucător care se simte bine pe un anumit concept tactic, cu anumiţi jucători în stânga, în dreapta, în spate, cu un ambient care poate conta“, a spus Stoica.

Jovo Lukic a ajuns la Universitatea Cluj, în iulie 2025, liber de contract, după plecarea de la Universitatea Craiova.