Momentul s-a petrecut în minutul 10 al partidei FC Argeș - „U” Cluj, transmisă în format LIVE TEXT de către Sport.ro acum.
Jovo Lukic, ratare uriașă în FC Argeș - „U” Cluj
Issouf Macalou (27 de ani) a pătruns din flancul drept în careul gazdelor și a șutat imparabil la colțul lung. Execuția sa a fost însă scoasă cu capul de pe linia porții de către Lukic, care s-a coordonat dezastruos pentru echipa sa.
Faza a fost atât de amuzantă încât Macalou a început să râdă, arătându-i coechipierului său că nu îi poartă pică pentru greșeala sa. Rușinat, Lukic a lăsat capul în jos.
Echipele de start din FC Argeș - „U” Cluj
- FC Argeș: Căbuz - Garutti, Tudose, Sadriu - Tofan, V. Rață, Sierra, Borța - Radescu, Matos, Bettaieb
- Rezerve: Straton, Crăciun, Idowu, Micovschi, Manole, Brobbey, Seto, Blagaic, Pîrvu, Oancea, Moldoveanu, Briceag
- Antrenor: Bogdan Andone
- „U” Cluj: Gertmonas - Mikanovic, I. Cristea, Coubis, Chinteș - Bic - Drammeh, Nistor - Macalou, Lukic, Mendy
- Rezerve: Lefter, Capradossi, Cisse, Chipciu, M. Silva, Stanojev, Murgia, Codrea, El Sawy, Gheorghiță, Fabry, Postolachi
- Antrenor: Cristiano Bergodi