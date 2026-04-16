Echipa antrenată de Cristiano Bergodi este liderul la zi din play-off-ul Superligii cu 39 de puncte și este foarte aproape de un sezon istoric.

Ardelenii se află la trei puncte de Universitatea Craiova, ocupanta locului 2, și ar putea câștiga pentru prima oară în istoria clubului titlul în România.

Jovo Lukic și-a prelungit contractul: anunțul inedit al lui ”U” Cluj

Atacantul bosniac a semnat cu ”U” Cluj în vara anului 2025, după ce s-a despărțit de Universitatea Craiova.

După un sezon incredibil în tricoul „șepcilor roșii”, Jovo Lukic a semnat prelungirea contractului până în 2029.

”U” Cluj a făcut anunțul oficial cu un titlul inedit și a oferit detalii legate de prelungirea cu atacantul de 27 de ani.

„'Studentul' Lukic rămâne și la masterat! "U" i-a prelungit până în 2029 contractul golgheterului la zi al Superligii.

Cel mai bun marcator al primei ligi la această oră, Jovo Lukic (27 de ani), a semnat prelungirea contractului scadent în vara anului viitor, astfel că atacantul bosniac va evolua la FC Universitatea Cluj până în 2029”, se arată în postarea de pe pagina oficială a clujenilor.

Jovo Lukic a marcat 20 de goluri și a oferit trei assist-uri în 34 de partide jucate pentru ”U” Cluj în acest sezon.

Atacantul bosniac este golgheterul la zi din Superliga, cu 18 reușite, dintre care trie în cele patru partide din play-off.

Fostul fotbalist al Universității Craiova este cotat la 1,5 milioane de euro, conform site-ului de specialitatea Transfermarkt.com.