OFICIAL Real Madrid și-a luat atacant! Perez i-a plătit clauza de reziliere

Real Madrid și-a luat atacant! Perez i-a plătit clauza de reziliere La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid continuă ofensiva pe piața transferurilor în această vară.

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După ce Jose Mourinho a preluat echipa, Real Madrid a realizat mai multe transferuri spectaculoase. Se vrea o reconstrucție la echipă, după al doilea an la rând fără trofeu pe ”Bernabeu”.

Real Madrid nu are de gând să se oprească și l-a transferat acum pe Carlos Espi (21 de ani), un atacant crescut de Levante. ”Los Blancos” i-au achitat clauza de reziliere, în valoare de 25 de milioane de euro, după ce acesta l-a convins pe Jose Mourinho.

Real Madrid i-a plătit clauza de reziliere lui Carlos Espi

Cei de la Real Madrid au anunțat în cel mai scurt timp posibil și transferul. Cele două părți au ajuns la un acord în privința unui contract valabil până în 2031.

Carlos Espi a evoluat în 66 de partide la nivel de seniori pentru Levante, în La Liga și Segunda Division, reușind să marcheze 20 de goluri și să ofere alte două pase decisive.

Până acum, Real Madrid a dat mai multe lovituri pe piața transferurilor, iar suma investită a ajuns la 100 de milioane de euro. Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espi (Levante), Denzel Dumfries (Inter Milano), Bernardo Silva (Manchester City) și Ibrahima Konate (Liverpool) sunt jucătorii pe care i-a transferat Mourinho.

Creștere a veniturilor cu 61% pe Bernabeu

Real Madrid raportează că veniturile sale au crescut cu 61% în ultimii șapte ani, perioadă în care și-a dublat veniturile din stadioane. Cu aceste rezultate, clubul raportează un profit operațional de 287,4 milioane de euro, cu 18% mai mare decât în ​​anul precedent. Profiturile după impozitare se ridică la 26,3 milioane de euro. Astfel, madrilenii au înregistrat douăzeci și șase de ani consecutivi de surplus.

Ședința consiliului de administrație a mai dezvăluit că proiectul de renovare a stadionului a costat 1,407 miliarde de euro și că sumele pentru salariile jucătorilor au crescut cu 166 de milioane de euro (37%) în ultimii șapte ani. Sezonul trecut, clubul a cheltuit 161 de milioane de euro pe noi transferuri.

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