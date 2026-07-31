După ce Jose Mourinho a preluat echipa, Real Madrid a realizat mai multe transferuri spectaculoase. Se vrea o reconstrucție la echipă, după al doilea an la rând fără trofeu pe ”Bernabeu”.

Real Madrid nu are de gând să se oprească și l-a transferat acum pe Carlos Espi (21 de ani), un atacant crescut de Levante. ”Los Blancos” i-au achitat clauza de reziliere, în valoare de 25 de milioane de euro, după ce acesta l-a convins pe Jose Mourinho.

Real Madrid i-a plătit clauza de reziliere lui Carlos Espi

Cei de la Real Madrid au anunțat în cel mai scurt timp posibil și transferul. Cele două părți au ajuns la un acord în privința unui contract valabil până în 2031.

Carlos Espi a evoluat în 66 de partide la nivel de seniori pentru Levante, în La Liga și Segunda Division, reușind să marcheze 20 de goluri și să ofere alte două pase decisive.

Până acum, Real Madrid a dat mai multe lovituri pe piața transferurilor, iar suma investită a ajuns la 100 de milioane de euro. Marc Cucurella (Chelsea), Carlos Espi (Levante), Denzel Dumfries (Inter Milano), Bernardo Silva (Manchester City) și Ibrahima Konate (Liverpool) sunt jucătorii pe care i-a transferat Mourinho.