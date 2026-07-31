Trupa lui Gigi Becali a pierdut cu 1-4 meciul disputat joi seară, pe Stadionul „Skonto” din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar.

După eșecul cu 2-3 de la București, roș-albaștrii nu au reușit să întoarcă rezultatul și au încheiat dubla manșă cu scorul general de 3-7.

Barthelemy Diedhiou a înscris de două ori pentru gazde, în minutele 45+2 și 67, iar Kader Kone și Tin Hrvoj au completat dezastrul în finalul partidei. Joao Paulo a marcat singurul gol al FCSB-ului, în minutul 58.

Florin Tănase, criticat de Gigi Becali

Gigi Becali s-a declarat extrem de dezamăgit după eliminare și l-a criticat dur pe Ștefan Târnovanu. Patronul FCSB-ului a anunțat că portarul își va pierde locul de titular și va fi rezervă în următoarea perioadă.

Târnovanu nu a fost însă singurul jucător luat în vizor. În direct la Play on Sport, emisiune transmisă pe VOYO, Gigi Becali s-a arătat nemulțumit și de Florin Tănase, unul dintre favoriții săi.

„Băi, dacă nu îl certam... trebuia «paradit»! Nu mai făcea pasul ăsta dacă îl «paradeam». Ascultă ce spun! Eu, dacă îl «paradeam», mai dădea la mișto? Uită-te cum mișcă piciorul drept!”, a spus Gigi Becali despre goalkeeper.

Întrebat dacă mai este supărat și pe altcineva în afară de Târnovanu, patronul FCSB-ului l-a indicat imediat pe Florin Tănase.

„Sunt supărat și pe Tănase, în care aveam bază. Am zis că e jucător de bază”, a declarat Gigi Becali, la Play on Sport, pe VOYO.

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