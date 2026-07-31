NEWS ALERT Tragedie în Italia! A murit legendarul Franco Baresi

Tragedie în Italia! A murit legendarul Franco Baresi Fotbal extern
SPORT.RO
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Născut la Travagliato, a participat şi la victoria Italiei la Cupa Mondială din 1982, deşi nu a jucat.

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Al doilea în clasamentul Balonului de Aur în 1989, inclus în clasamentul FIFA 100 în 2004 şi inclus în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian în 2013, Baresi a acumulat şi numeroase titluri cu Milan.

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul) pentru că a purtat banderola o mare parte din cariera sa, a câştigat titlul de campionă italian de şase ori (în 1979, 1988, 1992, 1993, 1994 şi 1996), precum şi trei Cupe ale Campionilor Europene (acum Liga Campionilor) în 1989, 1990 şi 1994.

A murit legendarul Franco Baresi

Vicecampion mondial din 1994, în ciuda revenirii sale incredibile împotriva Braziliei (0-0, 2-3 la penalty-uri), Baresi (81 de selecţii, un gol) a contribuit şi la redefinirea rolului de libero. „Întotdeauna am avut această aspiraţie.” „La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simţit puţin înăbuşit”, a mărturisit el pentru L'Équipe în 2022.

Un jucător elegant, foarte confortabil cu mingea şi un executant regulat al penalty-urilor, acest fotbalist, mai scund decât majoritatea fundaşilor centrali (1,76 m), fusese totuşi respins la 14 ani de Inter Milano şi Atalanta Bergamo, înainte de a convinge în cele din urmă pe AC Milan. A ales să nu părăsească niciodată clubul, nici măcar după retrogradarea acestuia în Serie B în 1980, în urma afacerii Totonero, şi apoi după retrogradarea ulterioară în 1982, înainte de a atinge gloria sub conducerea duetului Berlusconi-Sacchi.

Numărul său 6 de tricou a fost retras între timp, în timp ce stilul său de joc avea să-l inspire pe un anume Paolo Maldini, un succesor demn în poziţia sa.

După ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale în august 2025 pentru a i se extirpa un nodul pulmonar, Baresi a fost supus unui tratament intensiv de imunoterapie înainte de a reapărea public în toamnă

Întâmpinat călduros în timpul unei apariţii la San Siro, a primit constant sprijin şi cuvinte de încurajare din partea clubului său de-o viaţă.

Director de fotbal al lui Fulham pentru scurt timp din mai până în septembrie 2002, a deţinut numeroase roluri legate de AC Milan în a doua jumătate a vieţii sale, de la antrenorul echipei Primavera (under-21) până la rolul său de vicepreşedinte onorific în 2020, inclusiv implicarea în dezvoltarea tinerilor.

News.ro.

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