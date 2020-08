Tunurile pe arbitri dupa meciul Hermannstadt - Clinceni! Declaratiile taioase ale lui Poenaru dupa remiza de la Sibiu 

Hermannstadt si Academica Clinceni au remizat in a doua etapa din Liga 1, 2-2.

Gazdele au deschis scorul prin Balan in prima repriza, iar capitanul Patriche a restabilit egalitatea in minutul 67. Fortes, intrat in minutul 80 a inscris golul care a dus-o pe Hermannstadt in avantaj in minutul 91, iar Serban a dat lovitura fix inainte de fluierul de final, restabilind egalitatea.

Meciul nu a fost lipsit de controverse, dupa ce Clinceni a cerut doua penalty-uri, insa arbitrii nu au reactionat.

La finalul meciului, Ilie Poenaru a criticat arbitrajul, insa s-a declarat multumit de jocul echipei.

"Ce concluzii sa fie, dominam un joc, ne facem ocazii mari si le ratam. Daca in meciul trecut diferenta a facut-o domnul Popa, se pare ca tusierul nu a vrut sa intervina in doua faze consecutive.

Nu stiu ce sa cred, dar suntem dezavantajati total, trebuie sa muncim mai mult ca sa revenim din cauza unor greseli de arbitraj. Ma bucur ca baietii au dat dovada de caracter, au atitudine.

Nu am avut timp, omogenitatea echipei nu e cum ne-am dorit noi, dar profitam de pauza de doua saptamani si sper sa aratam mult mai bine decat am facut-o azi.

Am spus conducerii ca mai avem nevoie de 2-3 jucatori pe anumite posturi, dar asteptam, nu ne grabim. Vrem jucatori care sa faca diferenta si sper sa aratam bine dupa pauza.

Ma simt foarte bine ca joaca in Europa, asta e viata jucatorilor, antrenorilor, si-au facut datoria la acest club, iar recompensa a venit.

Eu spun ca suntem avantajati cu totii de noul sistem, putem creste si nivelul fotbalului fiind echipe mai multe. Ar fi minunat sa dam drumul la spectatori, se lipsesc, se vede, mai mult ne auzim noi urland de pe margine", a spus Ilie Poenaru la finalul meciului.