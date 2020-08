Ilie Poenaru, asaltat de OFERTE! Motivul pentru care antrenorul Clinceniului a REFUZAT sa plece din Romania: "Inca primesc telefoane, se insista!"

Ilie Poenaru a dezvaluit ca a primit mai multe oferte in aceasta perioada, insa le-a refuzat cu vehementa.

Antrenorul Academicii Clinceni a fost invitat in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport", acolo unde a vorbit despre ofertele primite in aceasta perioada. Poenaru a dezvaluit ca are oferta si din Arabia Saudita, pe care a refuzat-o datorita proiectului pe care il are in Liga 1, in ciuda faptului ca din punct de vedere financiar ar fi putut da lovitura.

Arabii l-ar dori cu insistenta pe tehnicianul roman, insa raspunsul ramane acelasi, dupa cum a marturisit chiar el.

"Au fost cateva oferte de afara dar nu le-am dat curs, din Arabia, din liga a doua. Sunt si chestii personale, de familie, deocamdata cred ca e prea devreme sa fac pasul acolo. Intr-adevar, financiar vorbind, era o liniste si era ok, dar eu urmaresc sa fac performanta si cred ca acolo nu puteam face ce faceam aici, in Romania. Am refuzat frumos acea oferta, inca se insista, dar nu.

Au fost ceva discutii si din tara, dar dupa discutiile avute cu cei din conducerea noastra si am vazut ca la nivel de actionariat au venit doi oameni potenti, m-au convins ca trebuie sa facem un proiect frumos aici.

Ofertele vin in functie de realizarile pe care le ai, acum ca eu am facut ceva pentru Clinceni, am reusit ceva incredibil, era normal sa apara ofertele. Inca mai primesc telefoane, trebuie sa recunosc, dar nu voi da curs", a spus Ilie Poenaru la PRO X.