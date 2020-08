lie Poenaru entuziasmat de transferul lui Florin Gardos. Ce spune despre jucatorul care valora 7 milioane de euro acum 4 ani

Ilie Poenaru a decis sa ramana la Clinceni in ciuda ofertelor primite.

Ilie Poenaru (43 de ani) va ramane tehnicianul formatiei din Clinceni si in acest sezon. Chiar daca a primit cateva oferte, Poenaru vrea sa faca parte din noul proiect ambitios al clubului. Acesta a gasit partea buna in startul tare de campionat contra campioanei Romaniei. Considera ca jucatorii sai vor fi mult mai motivati dand piept contra CFR-ului din prima etapa. De asemenea, antrenorul se bucura si de venirea lui Gardos in echipa sa.

"Incepem in forta, incepem cu campioana. Nici anul trecut nu am reusit sa ne impunem in fata lor. Este o echipa foarte buna, cu mare experienta, cu un antrenor foarte bun. In momentul de fata suntem intr-o reconstructie a echipei. De la an la el trebuie sa reconstruiec echipa. Este nevoie si de rabdare. Sper ca jucatorii sa se integreze cat mai repede. Poate fi o motivatie in plus pentru jucatorii mei ca intalnim CFR-ul din prima etapa. Sa speram ca vom fi mai responsabili, mult mai organizati. Trebuie sa ne jucam sansa noastra, sa ne dorim sa castigam.





Avem nevoie de concurenta buna, Gardos este un jucator cu experienta. Nu mai are rost sa vorbim despre CV-ul lui. Este un baiat serios, un caracter foarte bun. Am rabdare cu el, chiar daca nu a avut multe meciuri in ultima perioada. I-a placut proiectul de la Clinceni, a urmarit echipa.





Au fost oferte pentru mine, dar am ales sa raman aici. Incepem un nou proiect si se pare ca lucrurile vor fi mult mai bune din discutiile pe care le-am avut. Am cerut si eu anumite lucruri bineinteles. Vom avea o liniste financiara care ne va da voie sa lucram cum trebuie", a declarat Ilie Poenaru.