Alerta la Clinceni! Ilie Poenaru, FURIOS pe jucatori dupa 0-5 cu Viitorul: "Este o umilinta prea mare! La cum am jucat, suntem retrogradati"

Academia Clinceni a pierdut la scor inca un meci, dupa ce fusese invinsa si de Dinamo.

Parcursul bun al jucatorilor ilfoveni din primele etape ale play-out-ului nu mai este de actualitate, dupa ultimele doua infrangeri. Din partidele cu Dinamo si Viitorul, cei de la Academica nu s-au ales cu niciun punct, iar golaverajul este unul dezastruos: 1-8. Ilie Poenaru a comentat ultimele intamplari de la echipa sa si a tras un semnal de alarma dupa ultimele prestatii.

"E o umilinta, o umilinta prea mare. Jucatorii nu s-au prezentat cum trebuie la acest meci. Scorul trebuia sa fie mult mai mare, nu ai voie sa vii asa la un meci. Le-am spus si la pauza sa joace, sa arate placere pentru fotbal. Dar au fost erori de curtea scolii din partea unor jucatori de la care eu am pretentii. Inteleg ca vine si un moment in care ai o zi mai proasta, dar nu pot accepta de la ei ce s-a intamplat azi.

Avem probleme cand lipsesc unii jucatori, dar e nevoie ca toti sa aiba tupeu, nu sa depindem de unul sau de altul. Si la meciul cu Dinamo ne-au lipsit doi-trei jucatori si deja am avut probleme. Nu le-am spus cuvinte deloc ortodoxe in vestiar, dar am si eu nervii mei si nu accept asa ceva. Pot accepta infrangerea, ca nu suntem vreo mare echipa, dar trebuie sa ne prezentam altfel. Trebuie sa jucam, sa facem adversarul sa se chinuie. Cu Dinamo am jucat, am avut doua penalty-uri, ocazii, atitudine. Nici azi nu le contest dorinta, atitudinea, dar n-au fost deloc concentrati.

Urmeaza meciul cu Voluntari, o echipa la fel de buna ca Viitorul, cu aceleasi principii de joc si acelasi stil. E foarte greu si de acum incolo. Daca nu ne trezim in urmatoarele etape, nu avem nicio sansa. Nu am rezolvat problema cu cinci sau sase puncte in fata celorlalti. La cum am jucat astazi, suntem retrogradati. Daca jucatorii nu se trezesc si nu revin la ce jucam pana acum, o sa fie foarte greu sa ne salvam", a spus Ilie Poenaru dupa meciul de la Ovidiu.

Academica Clinceni este pe locul 10 in Liga 1, fiind a patra echipa din play-out. Ilfovenii au 6 puncte peste primul loc direct retrogradabil, ocupat de Dinamo, insa cainii au trei meciuri mai putine decat echipa lui Poenaru!