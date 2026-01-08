Omagiu adus de Anthony Joshua prietenilor săi care au murit într-un accident teribil

Joshua se afla cu Ghami şi Ayodele când vehiculul în care se aflau a lovit un camion staţionar pe un drum principal din apropierea oraşului Lagos, pe 29 decembrie.

Pugilistul în vârstă de 36 de ani a fost dus la spital înainte de a fi externat şi a zburat acasă în Marea Britanie înainte de înmormântările lui Ghami, preparatorul său fizic, şi Ayodele, unul dintre antrenorii săi.

"Vă mulţumesc pentru toată dragostea şi grija pe care aţi arătat-o fraţilor mei", a postat Joshua pe Instagram.

"Nici măcar nu mi-am dat seama cât sunt de speciali. Mă mulţumeam să merg şi să glumesc lângă ei, fără ca măcar să ştiu că Dumnezeu mă ţinea în prezenţa unor oameni mari. M-e greu, dar ştiu că este şi mai greu pentru părinţii lor. Am o minte puternică şi cred că Dumnezeu le cunoaşte inimile. Dumnezeu să aibă milă de fraţii mei", a scris fostul campion mondial la categoria grea.

Vinerea trecută, comandamentul poliţiei din statul nigerian Ogun a confirmat că Adeniyi Mobolaji Kayode, care conducea maşina cu Joshua ca pasager, a fost pus sub acuzare pentru accident.

Joshua, născut în Watford din părinţi nigerieni, se afla în vacanţă în ţara africană după victoria sa prin KO în runda a şasea în faţa lui Jake Paul, un YouTuber devenit boxer, la Miami, pe 19 decembrie.

Agerpres

