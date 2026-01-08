Arsenal - Liverpool este transmis în exclusivitate pe VOYO, iar de la aceeași oră poate fi urmărit și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.



Liderul campionatului, Arsenal, primește vizita campioanei en-titre într-un moment excelent pentru echipa lui Mikel Arteta.

„Tunarii” vin după un spectaculos 3-2 cu Bournemouth, și au ajuns la șapte victorii consecutive în toate competițiile.



Arsenal - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 22:00



De cealaltă parte, Liverpool ajunge la Londra după un egal dramatic, 2-2 cu Fulham, gol primit în minutul 97.

Echipa lui Arne Slot nu traversează cea mai strălucitoare perioadă, dar rămâne greu de învins, cu nouă meciuri consecutive fără eșec în toate competițiile.



„Cormoranii” stau bine și în deplasare, cu cinci meciuri la rând fără înfrângere pe teren străin, iar în ultimele trei vizite la Londra au obținut două victorii și un egal.



Istoria este de partea oaspeților. Liverpool este echipa care a învins-o cel mai des pe Arsenal în Premier League, cu 26 de succese, și a pierdut doar de două ori în ultimele 13 confruntări directe din toate competițiile.

