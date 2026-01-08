Adrian Șut a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite. În schimbul său, FCSB va încasa 1,5 milioane de euro.



Gigi Becali nu stă foarte mult pe gânduri și îi aduce un înlocuitor pe măsură fostului său mijlocaș. Mihai Stoica va aduce un mijlocaș din străinătate, anunță omul cu banii de la FCSB.



Gigi Becali plătește 500.000 de euro pentru următorul transfer



Pentru noul său jucător, Becali ar urma să plătească aproximativ 500.000 de euro, o sumă de trei ori mai mică față de cea încasată în schimbul său.



„Este posibil ca azi sau mâine să vină un jucător pe profilul pe care îl vreau eu. 90%. Azi sau mâine. Eu vreau un jucător mai agresiv la mijlocul terenului, mai defensiv, ca să pot juca cu cinci atacanţi: 4-1-4-1, sau 4-3-3.



Costă în jur de 500.000 de euro. Mi-a spus MM: 'este un jucătot bun, bun!'. Dacă zice MM că e bun, bun dădeam oricât pe el. Genul lui Mirel Rădoi, dar mai bun ca Mirel”, a spus Gigi Becali pentru Prima Sport.



Durata contractului lui Adrian Șut cu Al Ain! Când va debuta



Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite au dezvăluit durata contractului pe care Adrian Șut îl va semna cu Al-Ain, dar și când va debuta mijlocașul la noua echipă. Conform jurnalistului Ahmed Ragab, Adrian Șut va ajunge la Al-Ain în această seară și va efectua vizita medicală vineri dimineață, urmând ca mai apoi să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane și jumătate cu Al-Ain.



Sursa citată a precizat că Șut ar putea debuta la Al Ain în meciul cu Al Wahda, programat la data de 17 ianuarie.

