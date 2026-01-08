Prezent la emisiunea ”Play-on Sport”, Ciprian Marica, fostul mare internațional, a dezvăluit o discuție privată purtată cu Florin Tănase, decarul de la FCSB și unul dintre preferații lui Gigi Becali.



Ciprian Marica i-a spus-o în față lui Florin Tănase: ”Băi, nu te mai preface!”



Fostul atacant i-a transmis acestuia să ”nu se mai prefacă” atunci când vine vorba de faulturi. Răspunsul său a fost unul pe măsură.



„M-am văzut zilele trecute cu Tănase, cu Florin. I-am zis 'băi, nu te mai preface, că acum sunt camere peste tot'. Când nu e... dă urât, arată urât. (n.r. - Și ce a zis?) 'Tu n-ai fost fotbalist?'”, a spus Marica.



Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”



„Principalul obiectiv nu are cum să fie titlul. Avem un obiectiv intermediar, play-off-ul. Dacă îl vom obține, atunci ne gândim mai departe. Dar dacă nu intrăm în play-off…”, a explicat Tănase.



După ce va reveni din cantonament, roș-albaștri se vor duela în prima rundă a anului 2026 cu FC Argeș. FCSB va face deplasarea la Pitești, pentru duelul din etapa #22, meci cu începere la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

