Transferul lui Dennis Man a intrat in 'Ziua Z'! Mutarea asteptata de toti romanii se face ASTAZI: cifrele RECORD anuntate de Gigi Becali

Dennis Man (21 de ani) este in fata transferului care ar putea sa stabileasca o suma record la nivelul Ligii 1.

Gigi Becali a anuntat miercuri, in direct la Ora Exacta in Sport, transferul care ar putea stabili un nou record in Liga 1.

Dennis Man este din ce in ce mai aproape sa ajunga in Premier League, iar astazi vor avea loc negocielile finale cu oficialii lui Norwich.

Afacerea se va pune la punct la palatul lui Becali, iar patronul anunta ca suma de transfer va fi de 15 milioane de euro, un record absolut la nivelul Ligii 1:

"Il dau pe 15 milioane si 10% dintr-un eventual transferi. Le-am transmis sa nu vina daca nu sunt dispusi sa dea 15 milioane", a fost anuntul facut de Gigi Becali.

Norwich ar fi trimis deja o oferta de 8 milioane pentru Man, iar acum sunt gata sa pluseze pentru a ajunge la un acord. Englezii sunt gata sa il vanda pe Ben Godfrey (22 de ani), fundas dorit in Bundesliga, de Leipzig si Dortmund, iar in urma acestei mutari ar urma sa incaseze aproximativ 50 de milioane de euro.

Dennis Man: "Cand va fi sa fac pasul in alta parte, voi fi pregatit!"

Dennis Man a fost titular in returul din semifinalele Cupei Romaniei, castigata de FCSB in fata lui Dinamo, scor 1-0. Oficialii echipei din Anglia au fost la meciu pentru a-l urmari pe Man inaintea negocierilor finale:

"Nici nu ma gandesc la transfer, incerc sa imi fac treaba cat mai bine la club, sunt jucator, discutii au fost si vor fi, am citit si eu prin presa, dar trebuie sa raman cu capul pe umeri, sa imi fac treaba cat mai bine in teren, sa imi ajut colegii.

Daca Dumnezeu ma tine sanatos si voi reusi sa ma transfer, cu atat mai bine. Cred ca orice jucator din Romania in orice campionat merge are nevoie de un timp de adaptare. Eu incerc sa ma pregatesc cat mai bine si cand va fi sa fac pasul in alta parte, voi fi pregatit", a spus Man la finalul meciului cu Dinamo.

Transfer RECORD pentru Liga 1

Daca afacerea se va incheia in schimbul sumei de 15 milioane, Liga 1 va bifa un nou record in ceea ce priveste suma de transferuri.

Recordul actual este detinut tot de un fost jucator de la FCSB, Nicolae Stanciu, care a fost vandut in 2016 pe suma-record de 9.8 milioane de euro (inclusiv bonusurile) la Anderlecht. Stanciu a fost si cel mai scump jucator cumparat in Belgia, astfel ca a devenit si transferul-record al lui Anderlecht.

De asemenea, daca mutarea lui Man s-ar materializa in schimbul a 15 milioane de euro, internationalul roman ar deveni cel mai scump jucator din istoria lui Norwich. Recordul actual fiind detinut de Steven Naismith si Timm Klose, 10 milioane de euro.

UTA Arad ar da LOVITURA

Transferul nu este asteptat doar de Gigi Becali, ci si de UTA Arad, echipa care l-a vandut pe Man la FCSB. Aradenii au pastrat un procent de 11% dintr-un viitor transfer al lui Dennis Man, iar daca transferul se va realiza, la UTA vor ajunge aproximativ 880.000 de euro. Suma ar insemna 60^ din bugetul pe care UTA l-a avut in acest sezon de Liga 1, sezon la finalul caruia este la un pas sa promoveze in prima liga. UTA a primit 420.000 de euro in schimbul lui Man de la FCSB, iar cu inca 880.000 de euro ar ajunge la un total de peste 1.3 milioane de euro, fiind cel mai scump transfer din istoria clubului aradean.

Anamaria Prodan: "Sunt mai multe echipe! Suma e de 15 milioane de euro."

Anamaria Prodan este impresara lui Dennis Man si va fi prezenta astazi la palat pentru negocierile finale. Ea a confirmat suma in jurul careia se va negocia transferul:

"Patronul trebuie sa stea fata in fata cu reprezentantii clubului si sa cada de acord. Este vorba de Premier League. Sunt mai multe echipe interesate, printre care si Norwich. Patronul va decide, suma e de 15 milioane de euro.

E momentul ca Dennis Man sa faca pasul catre un fotbal mai puternic. Cei care vin sa urmareasca jucatorii nu se uita la cum joaca echipa, ci urmaresc jucatorii in mod individual.

Calitatea lui Man este unica in Romania in momentul asta, cu tot respectul pentru ceilalti jucatori pe care ii am sub contract. Man este singurul jucator care poate fi vandut pe mai mult de 10 milioane de euro. Becali vrea 15 milioane pentru Dennis Man, nu 5, nu 8, nu 10 in mai multe transe, asa cum am primit eu oferte", a spus Anamaria Prodan.