Umit Akdag a jucat pentru România la naționala de tineret, însă, când vine vorba despre prima reprezentativă, fundașul central este reticent și ar prefera o convocare la naționala Turciei.

Galatasaray, sfătuită să îl transfere pe Umit Akdag

După ce în ultimele zile s-a vorbit despre un posibil transfer la Trabzonspor pentru Umit Akdag, se pare că fotbalistul este ”împins” către alt gigant din Turcia.

Jurnalistul turc Berk Mertoz a declarat în presa turcă faptul că în opinia sa Galatasaray ar trebui să îl transfere în această iarnă pe Umit Akdag de la Alanyaspor. Jurnalistul susține că stoperul născut în România se potrivește perfect la echipa pregătită de Okan Buruk și poate fi un jucător de perspectivă pentru Galatasaray.

Întrebat ce sumă ar solicita Alanyaspor în schimbul lui Umit Akdag, Mertoz a răspuns că aceasta ar fi în jur de 4-5 milioane de euro, o nimica toată pentru Galatasaray, având în vedere sumele investite în ferestrele precedente de mercato.

”Cred că primul obiectiv al Galatasaray în perioada de transferuri ar trebui să fie Umit Akdag de la Alanyaspor. Un fundaș central stângaci, născut în 2003, care nu ar ocupa un loc rezervat jucătorilor străini, are 1,93 m înălțime și este foarte eficient la duelurile aeriene. Dar caracteristica sa principală este construirea jocului.

Are un picior foarte curat. Dacă se va face un transfer în zona lui Abdulkerim, aș prefera Umit Akdag în locul unui jucător scump și vedetă. Ar fi o soluție bună pentru perioada post-Abdulkerim.

În acest sezon a jucat 12 meciuri pentru Alanyaspor și a marcat 1 gol. Este unul dintre fundașii centrali cu cele mai bune performanțe din ligă până acum.

Cota de piață actuală a jucătorului este de 900 de mii de euro. Cred că Alanyaspor va cere de la Galatasaray cel puțin 4-5 milioane de euro. Eu cred că jucătorul merită această sumă”, a spus jurnalistul turc Berk Mertoz.

Turcii fac presiuni la Vincenzo Montella

De altfel, jurnalistul a mărturisit că și-ar dori ca selecționerul Vincenzo Montella să îl convoace pe Umit Akdag la naționala Turciei, astfel încât, fotbalistul care a reprezentat România la junior să nu mai poată ajunge la naționala condusă de Mircea Lucescu.

”Mi-ar fi plăcut să-l vedem și la echipa națională, altfel, România va acționa mai repede decât noi”, a adăugat Mertoz.

