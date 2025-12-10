„Mai revii în România?” Ce răspuns a dat Albion Rrahmani

Atacantul cu 11 goluri și două pase decisive în 29 de meciuri jucate pentru Sparta Praga a fost întrebat dacă ar putea reveni vreodată în România, având în vedere evoluțiile excelente pe care le-a avut în Giulești.

Echipa din Superliga se află pe locul 15 în clasamentul din Conference League și are șapte puncte după patru meciuri jucate.

Partida Universitatea Craiova - Sparta Praga , din runda a cincea de Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro .

„Este o plăcere să revin în România. Am petrecut timp frumos aici, în ţară. Debutul meu a fost aici, m-am simţit extraordinar şi sper ca şi mâine să fie bine pentru noi.

A fost mai dificil pentru mine în ultimele două luni, dar acum sunt bine, mă pregătesc pe măsură şi fac tot ce pot. Nu ştiu dacă mai revin aici, în România, poate în viitor. De ce nu? Am văzut o mare parte din meciurile Rapidului. Au jucători buni, le merge bine şi au şanse bune la titlu.

Cred că Universitatea are o echipă tare, joacă bine de tot şi în Europa. Sper să fim noi 100% mâine, la ora meciului. Ei sunt extrem de puternici aici, în propria 'casă', dar vom face totul pentru victorie. Nu ne este frică de nimeni. Au jucători buni, îi cunosc pe mulţi.

Îmi place de Bancu, e un jucător de valoare, l-am întâlnit de multe ori. Nu am marcat împotriva Universităţii Craiova când eram aici, vreau să o fac mâine.

Am vorbit cu colegii despre România, despre atmosfera de aici, din ţară. Sunt fani frumoşi şi sigur mâine va fi stadionul plin, să se bucure de fotbal”, a declarat Albion Rrahmani, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova.

18 goluri și șase assist-uri în 29 de meciuri a reușit atacantul kosovar în perioada petrecută la Rapid.

Albion Rrahmani a fost transferat în august 2024 de Sparta Praga de la Rapid în schimbul a 5 milioane de euro.

