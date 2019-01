Transferul DECENIULUI in fotbalul romanesc! Becali anunta oferta de 30 de milioane pentru Dennis Man! Unde poate ajunge

Becali a primit oferta mult asteptata.

Dupa luni de zile in care si-a promovat jucatorii, Gigi Becali a anuntat in exclusivitate pentru www.sport.ro ca oferta de 30 de milioane de euro pentru Man a sosit!

"Marea surpriza nu e Stoian, si nici faptul ca ar putea sa plece Gnohere, marea surpriza e ca cineva a facut o oferta pentru Man exact pe suma pe care am cerut-o eu", a spus Becali.

Manchester United si Tottenham sunt echipele care l-au monitorizat pe Man in ultima perioada, iar presa engleza a scris de interesul celor doi giganti englezi. Suma de 30 de milioane de euro nu ar fi mare pentru echipele din Premier League, care au bugete de sute de milioane de euro.



"E o echipa mare de tot. Nu, nu esta vorba de zona araba, e echipa mare. Le-am cerut 30 de milioane de euro. Daca nu il dau acum pe Man si luam campionatul, la vara il dau cu 50 de milioane de euro".

Urmarit de englezi, Man a avut oferte doar de la Zenit si Fenerbahce pana acum, insa mult sub ce astepta Becali. Turcii si Rusii i-au pus pe masa lui Becali 13 milioane de euro, oferte refuzate din start.

Fenerbahce este pe penultimul loc in Turcia in acest sezon si are mare nevoie de intariri. Turcii au avut multi jucatori mari de-a lungul timpului, insa n-au platit niciodata atat de mult pentru un jucator.

Zenit in schimb e pe primul loc in Rusia, cu un punct in fata celor de la FC Krasnodar.

