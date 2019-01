4 ani la AS Roma, de-o viata in Italia! Cine e Adrian Stoian, jucatorul transferat azi de FCSB

Stoian, 27 de ani, are o poveste de senzatie. A plecat din Romania acum 10 ani, dupa ce a fost remarcat de scouterii lui AS Roma pe vremea in care Scoala de Fotbal Gica Popescu avea un parteneriat cu italienii. Stoian a fost sub contract pe Olimpico timp de 4 ani. A debutat la echipa mare a Romei pe 21 martie 2009, in fata lui Juventus. Stoian a mai fost imprumutat la Pescara si Bari, inainte sa fie cedat definitiv la Chievo. Tot in Italia a mai jucat pentru Genoa, Bari si Crotone, alaturi de care era din 2015.

Stoian are selectii in nationalele de juniori si tineret ale Romaniei. La echipa mare, are doua selectii!

In cariera la echipele de club, Stoian are peste 200 de meciuri in Serie A si Serie B si 20 de goluri marcate!