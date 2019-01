"Sunt cel mai bun din Liga 1! Sunt sigur ca luam titlul!" Stelistul care e gata sa isi parieze CARIERA pe un campionat cu FCSB! Ce a schimbat Teja intr-o SAPTAMANA

Viata noua pentru stelisti in 2019!

Mihai Balasa implineste azi 24 de ani. Vrea sa fie sanatos si sa ia campionatul cu FCSB. Fundasul spune ca n-a fost afectat de criticile patronului Becali si lasa de inteles ca atmosfera de la echipa s-a schimbat dupa numirea lui Teja ca antrenor.

"M-am obisnuit si cu criticile, le iau ca pe ceva pozitiv, ceva care ma ajuta sa cresc. Nu stiu daca-l voi multumi vreodata pe patron. El e mai greu de multumit, dar sper sa reusim. Supararile au trecut, sunt in trecut. Nu stiu daca ne mai trebuie fundasi centrali, nu sunt in masura sa vorbesc. Nu-mi place sa fac o comparatie intre ce a fost si ce e acum. Teja a venit cu ceva nou care ne va ajuta foarte mult. E vorba si de antrenamente, si de atmosfera. Ne-am mai relaxat si noi in vacanta, am venit mai bine. Era nevoie de vacanta, de o pauza. Nu cred ca am terminat anul in genunchi, dar asta a fost. Am avut si nesansa, foarte multi accidentati, probleme mereu. Ni s-au intamplat toate noua. Mai sunt 5 etape de jucat pana la play-off, diferenta fata de CFR poate fi mai mica, dar si mai mare. Se pot intampla multe. Eu cred ca sunt sanse foarte mari pentru titlu. 10 din 10, daca e sa spunem asa. Toti suntem motivati, ne antrenam foarte bine. Nu mai e loc de scuze. Cred ca ar fi un dezastru sa nu luam titlul. Ne-am saturat sa terminam pe 2, la egalitate de puncte sau la un punct in spate. E frustrant sa vezi ca tot timpul esti acolo, dar te uiti la altii cum se bucura", a spus Balasa.

"Din Romania, eu sunt cel mai bun fundas central. Asa cred eu. Sunt puternic. Din strainatate, imi place Sergio Ramos. Cea mai grea perioada pentru mine a fost la Trapani, au fost 6 luni in care nu prea am jucat", a comentat Balasa.