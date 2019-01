"Cine a castigat, boss?" Gnohere, de neoprit in cantonamentul din Spania! FCSB se pregateste din greu pentru titlu!

Harlem Gnohere este golgheter la FCSB.

FCSB se antreneaza in Spania, la Marbella, sub comanda noului antrenor, Mihai Teja. Echipa finantata de Gigi Becali are de recuperat 6 puncte fata de CFR Cluj si incearca sa nu rateze titlul pentru al patrulea sezon la rand.

Vicecampioana se va confrunta in aceasta perioada de pregatire cu FC Luzern, Shanghai Shenshua si Dinamo Kiev. Pana atunci, jucatorii se pregatesc din greu, iar golgheterul echipei, Harlem Gnohere, continua sa marcheze pe banda rulanta si la antrenament. "Cine a castigat, boss?", a fost intrebat francezul de cameramanul de la FCSB.

VIDEO cu momentul: