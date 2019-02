"Sa nu vada Talpan!" Accesoriul cu care Dennis Man a atras atentia imediat! Ce i-a transmis MM Stoica. FOTO

Dennis Man a fost cel mai bun om de la FCSB in partida cu Dunarea Calarasi.

Dennis Man e marea speranta a lui Gigi Becali in lupta pentru titlu cu CFR Cluj.

Tanarul atacant a marcat cu un sut de la distanta, insa FCSB s-a vazut egalata in urma unor erori in aparare de catre nou-promovata Dunarea Calarasi.

Dennis Man e cotat de Becali la 40 de milioane de euro, dar pana la un transfer trebuie sa aduca titlul dupa 3 ani la FCSB.

Man e cel mai urmarit fotbalist din Liga 1 pe retelele de socializare, acolo unde posteaza des imagini de la antrenament sau din activitatile sale din timpul liber.

Alegerea desenului de pe sapca sa i-a atras atentia lui MM Stoica, cel care i-a transmis sa aiba grija. "Sa nu vada Talpan", i-a scris directorul sportiv al FCSB.

Dennis Man, jucator cu "steaua" in frunte!



Steaua de pe sapca lui Dennis Man i-a atras atentia lui MM Stoica. Becali si Talpan se lupta in continuare in procesul pentru anularea marcilor, palmares si prejudiciu. Armata vrea 37 de milioane de euro pentru perioada in care Becali a folosit numele Steaua.

Becali a interzis whatsapp la FCSB, Man are voie pe Instagram!

Patronul FCSB a declarat un adevarat razboi tehnologiei la FCSB. Jucatorii nu au voie pe whatsapp, insa Instagram este permis. Dennis Man studiaza alti fotbalisti prin intermediul aplicatiei.

"Pustii astia tre sa inteleaga: sa lase mobilul, whatsappurile. Trebuie sa doarma 8-9 ore pe zi, sa doarma cu minge in loc de perna. Sa manance sanatos si la femei... cumpatat. Whatsapp-ul te incurca. Pe mine ma incurca si l-am scos, l-am inchis. Am zis ca orice calugar, preot care vorbeste cu mine trebuie sa fie fara whatsapp. Blochez pe oricine are whatsapp. Ieri a venit un calugar la mine. L-am intrebat daca inchide whatsapp-ul. A zis ca da. I-am spus ca daca nu-l inchide, nu mai ramane cu mine frate, prieten. I-am zis: esti calugar sau esti regizor de film? Whatsapp.. toata ziua primesc clipuri, clipuri. Ce-mi dati mie atatea clipuri religioase, ma? Eu invat religia de la sfinti. Imi dau mie toti filosofii... Toata lumea lui Becali. Orice chestie, imi trimitea mie! Daca nu te lepezi de Whatsapp, cu Becali nu esti prieten.

Telefonul asta digital.. nu-l mai vreau. Vreau sa iau cu butoane. Nu mai am whatsapp de 5 zile. Mama, ce odihnit sunt, ce bine ma simt. Oiu, piu, piu toata ziua whatsapp. Vreau telefon cu butoane! Am eu unul vechi, mai valoros, l-am tinut. Vrei sa fii fotbalist? Ia-ti telefon cu butoane. Telefonul iti mananca creierul, nu mai poti fotbal total! Man are smartphone, dar nu se uita pe internet. Cand are pauza, doarme. Nu se uita pe internet. Daca te uiti, uita-te, dar nu toata ziua. Numai internet si numai prostitutie. Te gandesti numai la femeile alea pe care le vezi. Toata ziua facebook, sa vezi ce-a facut, ce-a zis, toata ziua pe Instagram, ce si-a cumparat, ce si-a pus, ce aia. Denis Alibec e fotbalist de mare valoare. E nascut mare! Dar i-a mancat creierul jocul pe calculator. Ca persoana publica, e bine sa ai Instagram. Iti faci publicitate, iti cresti cota. Ronaldo ia milioane de euro si pe instagram. Nu sa-ti distruga instagramul creierul, mintea. Man nu sta pe Instagram, pune niste poze, dar il studiaza altii", a spus Becali la PRO X.

