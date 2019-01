FCSB a transferat un atacant din Italia! Becali a anuntat mutarea: "Maine e in cantonament" 

FCSB l-a transferat pe Adrian Stoian de la Crotone!

Stoian, atacantul in varsta de 27 de ani cumparat de AS Roma in 2008, ajunge la FCSB. Gigi Becali anunta ca a batut palma cu echia sa din Serie B, Crotone, pentru transfer, iar Stoian se va alatura lotului condus de Teja in cantonamentul din Spania.

"Stoian a semnat! Va fi maine in cantonament”, a anuntat Becali pentru www.sport.ro.

Stoian a semnat un contract pe 3 ani si jumatate si va primi un salariu de 15.000 de euro pe luna, potrivit surselor www.sport.ro.

Stoian a fost cumparat de Roma in 2008 de la Scoala de fotbal Gheorghe Popescu, iar in 2010 l-a imprumutat la Pescara, iar apoi la Bari. In 2012, Roma l-a vandut pe Stoian la Chievo, care l-a imprumutat la Genoa, Bari si Crotone. In 2015, Stoian a semnat permanent cu Crotone, acolo unde a jucat 92 de meciuri si a marcat 10 goluri.

Stoian are selectii la nationalele de juniori si 2 selectii la echipa seniori, in 2013.

1.8 milioane de euro e cota lui Adrian Stoian pe transfermarkt.de