"Si in timpul liber face asta!" Dezvaluirea facuta de Dica despre jucatorul de milioane al lui Becali! Cum se pregateste pentru un transfer record

Dennis Man este jucatorul pe care Gigi Becali mizeaza ca va primi o suma uriasa.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45!

Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca spera sa obtina cel putin 30 de milioane de euro in schimbul lui Dennis Man. Iar atacantul de 20 de ani se pregateste incontinuu pentru a face fata la un club puternic din vest. Fostul antrenor al celor de la FCSB, Nicolae Dica, a dezvaluit ca Man lucreaza din greu in sala de forta pentru a fi mai puternic din punct de vedere fizic.

"Stiu ca intr-adevar de cand eram si eu antrenor si la stadion, la baza la noi, mergea in sala de forta. Si inainte de antrenament, si dupa antrenament. Stiu ca si cand era in timpul liber mergea in sala de forta" a spus Nicolae Dica pentru Telekom Sport.

Man a inscris de 7 ori in actualul sezon. Presa din Anglia a scris in toamna ca Man ar fi fost urmarit de reprezentanti ai unor cluburi precum Tottenham si Manchester United.