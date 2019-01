Adrian Stoian, la FCSB! Jucatorul care n-a jucat niciodata in Liga 1 are CRAIOVA tatuata pe brat! FOTO

FCSB a mai facut un transfer, dupa venirea lui Florentin Matei. Adrian Stoian, jucator care a debutat in fotbalul mare direct la AS Roma ajunge marti in cantonamentul FCSB din Spania.

Stoian e mare fan Universitatea Craiova si chiar si-a tatuat emblema oltenilor pe brat. Stoian spunea vara trecuta ca e dispus sa joace pentru CSU



"Cand mi-am facut tatuajul eram mai tanar si, cand esti copil, stiti cum e...copiii spun intotdeauna adevarul. Am simtit ca trebuie sa fac asta si nu imi fac probleme. Este o mandrie pentru mine si sper intr-un viitor sa joc, pentru ca tot timpul am fost fan al acestei echipe. Cand eram copil, mergeam cu tata la meciuri si m-am atasat mult de aceste culori", a spus Adrian Stoian.

Adrian Stoian a vorbit si despre conflictul din fotbalul oltean, dintre CSU Craiova si Adrian Mititelu.

"Un conflict care cred ca o sa dureze cat timp o sa fie ambele echipe si...asta e, nu putem sa schimbam chestia asta. Dar ma bucur ca e fotbal din nou la Craiova, ii felicit pe baieti pentru ca au castigat Cupa si au facut oamenii fericiti. Si celorlalti (n.r celor de la FCU Craiova, echipa lui Mititelu) le urez sa vina si ei cat mai sus", a mai spus mijlocasul.



"Prima iubire. Craiova nu are pret", scria Stoian pe retelele de socializare cand si-a facut tatuajul.

Adrian Stoian a semnat cu FCSB pe trei ani si jumatate si va primi un salariu de 15.000 de euro pe luna.

Retrogradat cu Crotone in Serie B, Stoian este evaluat la 1,8 milioane euro.

