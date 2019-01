A plecat de langa Becali, da peste altul mai rau! Surpriza URIASA: unde ar putea ajunge Dica dupa ce a plecat de la FCSB

Nicolae Dica e printre cei mai cautati antrenorului ai momentului in Romania!

Dica a primit zilele trecute o oferta surpriza: il vrea Energeticianul din B! Patronul Sarcina a discutat cu Dica in cateva randuri si a obtinut promisiunea ca antrenorul plecat de la FCSB va lua in considerare propunerea. Dica asteapta si alte echipe sa-l contacteze, in speranta ca va prinde cel putin un contract in Liga 1.



Nicolae Sarcina e unul dintre cei mai 'agitati' patroni din fotbalul romanesc. Are doua echipe in B, Energeticianul si Luceafarul Oradea si schimba jucatorii cu zecile in fiecare pauza de transferuri. Nici antrenorii n-au parte de stabilitate cu Sarcina patron. Numai in acest sezon, echipa a schimbat de 3 ori banca tehnica. Ultimul antrenor, Bogdan Andone, tocmai a plecat la FCSB pentru a-i fi secund lui Mihai Teja.

Energeticianul a inceput sezonul cu obiectivul de a intra in Liga 1, insa calculele s-au schimbat dupa un start dificil in B. Sarcina a dat afara toti jucatorii cu contracte mari si anunta acum ca vrea sa atace promovarea la anul.