Reactie TRANSANTA a lui Hagi cand e intrebat despre numirea lui Teja la FCSB: "Nu stiu ce e in curtea altor cluburi!" Ce spune "Regele" despre echipa lui Becali

Gheorghe Hagi a comentat venirea lui Mihai Teja pe banca FCSB.

Antrenorul de la Viitorul s-a rezumat la a-i ura bafta noului tehnician stelist si a spus ca se abtine de la alte comentarii, pentru ca nu il intereseaza ce se intampla la alte echipe.

"Ii urez bafta lui Mihai! Daca a ajuns acolo, inseamna ca merita! Dar, mai mult nu vorbesc, pentru ca se interpreteaza. Nu pot sa spun eu mai multe. Ii urez bafta. Nu stiu ce e in curtea altor cluburi. Pot doar sa apreciez oamenii si sa ii respect, dar nu sa-i evaluez. Nu vorbesc eu despre Steaua, ce trebuie sa faca. As deveni mai roman decat romanii, sa vorbesc despre curtea vecinului si sa-i fac si temele. E importanta curtea mea, ce e la mine. Acolo pot sa am responsabilitatea si sa spun ce pot sa fac.

Sa raspunda ei si despre asta (n.r. transferul lui Florinel Coman la Galatasaray). Nu are rost. Ei stiu mai bine. Toti care au lucrat cu mine, ne felicitam de sarbatori si cand ne mai auzim la telefon. Dar e drumul lor. Nu stiu ce oferte are Steaua. Nu ma intereseaza ce oferte au si ce planuiesc", a spus Hagi la conferinta de presa sustinuta in Antalya.