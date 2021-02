Transferul de la FCSB pentru care oficialii lui Arges au insistat: "A vrut sa ne ajute, ne-am inteles imediat!" De ce a picat mutarea si cum s-a 'revansat' Becali

FC Arges a incercat sa aduca mai multi jucatori de la FCSB in perioada de mercato din iarna.

Presedintele nou-promovatei a negociat cu FCSB pentru transferul unor jucatori. Principalul obiectiv al pitestenilor era Marius Briceag, pe care Becali s-a aratat dispus sa il cedeze.

Jean Vladoiu a dezvaluit ca ajunsese la o intelegere cu patronul ros-albastrilor, insa fundasul a ales sa mearga la Voluntari.

Pentru a se 'revansa' in fata oficialului de la Arges, Becali l-a cedat, in schimb pe Cristi Dumitru la echipa din Pitesti.

"Am vorbit cu Gigi Becali pentru Briceag, dupa foarte multi ani, special pentru Briceag! A fost foarte dragut si chiar am mai vorbit de cateva ori de atunci. Am avut mari probleme cu transferurile. Era foarte greu sa conving un jucator sa vina pe aceiasi bani ca la Voluntari sau alte echipe care aveau multe puncte in fata noastra, chiar am pierdut astfel doi jucatori.

A vrut sa ne ajute, ne-am inteles imediat, dar Briceag a ales sa mearga la Voluntari pana la urma. Domnul Becali ne-a ajutat si ni l-a dat pe Cristi Dumitru, daca l-am pierdut pe Briceag.

I-am pierdut pe Marius Briceag si pe Ivanov. Noi am oferit aceleasi conditii ca voluntari, au acceptat sa mearga mai degraba la Voluntari! Nu pot sa ii contest pentru ca poate si eu as fi facut la fel in locul lor.

Acum poate regreta. Briceag am vazut ca nu joaca. Ivanov, pe cine putea sa il scoata? Pe Paljic?", a spus Jean Vladoiu pentru Fanatik.