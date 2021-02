"FCSB nu poate rezista in Europa League!" Atac dur dupa ultimele meciuri ale ros-albastrilor: "A pierdut 30 de mingi intr-o repriza!" Mesaj pentru Becali: "Sa le spuna clar!"

FCSB ramane lider in Liga 1, insa jocul echipei nu mai impresioneaza!

Ros-albastrii au reusit sa incheie seria de trei infrangeri consecutive, castigand cu 1-0 pe teren propriu cu Chindia, dar jocul nu mai incanta.

Desi are cel mai bun atac din Liga 1, echipa lui Toni Petrea nu a reusit sa se impuna la o diferenta mai mare de un gol de la sfarsitul lunii ianuarie, din meciul cu Poli Iasi, incheiat 3-1.

Helmut Duckadam, fostul presedinte de imagine al echipei lui Gigi Becali a analizat jocul, concluzionand ca ros-albastrii nu ar face fata unei competitii precum Europa League. Mai mult, fostul portar a spus si ce ar trebui sa le transmita patronul Becali jucatorilor sai.

"La felul in care joaca acum, FCSB nu poate rezista in Europa League. Nu se poate ca o echipa cum este FCSB sa caute de ani de zile un atacant si sa nu il gaseasca. Vukusic va avea acelasi deznodamant pe care l-au avut si celelalte varfuri, pentru ca nu va fi jucat.

Morutan, intr-o partida, cred ca a pierdut 30 de mingi numai in prima repriza. Aici ar trebui sa intervina patronul. Sa le spuna clar: 'Castigati campionatul, puteti sa plecati in strainatate. Nu castigati campionatul, ramaneti aici'", a spus Helmut Duckadam pentru Look Sport.