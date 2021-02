Cat il costa pe Becali sa il UMILEASCA pe Buziuc! Ce salariu are atacantul la FCSB 

Alexandru Buziuc (26 ani) nu trece prin cele mai bune momente ale carierei sale.

Atacantul cumparat de FCSB in vara pentru 50 000 de euro, si despre care Gigi Becali a anuntat ca este 'pariul lui', a trait una dintre cele mai mari umilinte din cariera. Introdus la pauza meciului cu Chindia, Buziuc a fost scos 30 de minute mai tarziu, iar in locul sau a intrat Vukusic.

Fotbalistul de 26 de ani a strans 21 de meciuri in tricoul ros-albastrilor in acest sezon, insa nu a fost integralist in niciunul dintre ele.

Cu toate astea, Becali il plateste pe jucatorul cumparat de la Clinceni cu 5 500 de euro pe luna, anunta Gazeta Sporturilor, cu 1 500 de euro mai mult decat primea la clubul antrenat de Ilie Poenaru.

Dupa decizia de a-l scoate din teren, desi fusese introdus la pauza, Becali si antrenorul FCSB au fost extrem de criticati de specialistii fotbalului.