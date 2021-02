EXCLUSIV | "Becali e un antrenor foarte bun!" Patronul FCSB, laudat pentru strategia sa: "Banii sunt mai importanti decat trofeele!" 

Dumitru Dragomir (74 ani) a vorbit despre patronul de la FCSB!

Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal a comentat strategia patronului ros-albastrilor, care a declarat in repetate randuri ca pentru el sunt importanti banii, nu trofeele obtinute.

FCSB nu a reusit sa castige titlul in ultimii 5 ani, iar in acest sezon echipa avea ca obiectiv de la patron sa castige campionatul. Cu toate astea, dupa ce a reusit transferul-record al lui Dennis Man in Serie A, realizat pentru 13 milioane de euro, cea mai mare suma pe care un jucator din Liga 1 a fost vandut, Becali s-a razgandit.

Finantatorul a declarat ca desi le-a impus jucatorilor sa castige titlul, acum nu isi mai doreste asta, dupa ce a obtinut bani.

"Gigi Becali e un antrenor foarte bun. Interesul lui este sa ia bani, nu sa ia titlul. Pentru el, banii sunt mai importanti decat trofeele.

A spus si Tiriac la televizor, sportul e un business acum, trebuie sa il faci ca business.

Becali a avut curajul sa aduca numai romani si tineri in echipa, a platit pentru aceasta treaba si uite ca are performanta, nu a mai avut nimeni curajul lui. E un antrenor foarte bun daca a putut sa faca asa ceva.

Cand pun suporterii bani ca la Dinamo, atunci da, pot avea un cuvant. Aici, la noi, daca faci ceva pe langa patron te baga la puscarie", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.