Visul lui Gigi Becali se poate indeplini! Recordul INCREDIBIL pe care patronul FCSB vrea sa il doboare cu transferul lui Morutan

Gigi Becali viseaza sa stabileasca un nou record in Liga 1.

Patronul celor de la FCSB isi doreste sa obtina in total 28 de milioane de euro pe Dennis Man si Olimpiu Morutan. Astfel, Becali spera sa-l transfere pe Morutan in schimbul sumei de 15 milioane de euro.

Visul lui Becali se poate indeplini la vara pentru ca turcii de la Galatasaray il urmaresc pe Morutan de un an si jumatate, baskanii fiind innebuniti dupa tanarul fotbalist.

In plina pandemie, Becali se poate umple de bani, dar nu este singurul care isi freaca palmele de bucurie. Si patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, spera ca transferul sa se realizeze pentru ca ar putea incasa 1 milion si jumatate de euro.

"Deocamdata el a jucat doar in Romania. In Romania suntem zmei si afara, iertati-mi expresia, suntem milusei. Daca ar avea nevoie sa ajunga la Galata si daca are tot ce ii trebuie, anturaj, vointa si ajutor, poate ajunge un jucator bun", a declarat Valeriu Iftime la Pro X.

Antrenorul cu care Hagi si Popescu au facut istorie la Galata, Fatih Terim, insista pentru Olimpiu Morutan.

Daca l-ar vinde cu 15 milioane de euro in Turcia pe Olimpiu Morutan, fotbalistul ar deveni cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, depasindu-l pe fostul sau coechipier, Dennis Man, care a plecat la Parma pentru 13 milioane de euro.