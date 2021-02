Gigi Becali, gasit VINOVAT pentru ce a patit Coman! "In halul asta am ajuns! Florinel e o victima!" Reactia SOC in cazul 'perlei' de la FCSB

Florinel Coman s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins fara permis, conducand cu 165 de km/h pe autostrada.

Situatia in care a fost pus fotbalistul lui Becali a fost comentata de Cornel Dinu, care este de parere ca problemele 'perlei' de la FCSB sunt cauzate de lipsa educatiei.

Fostul fotbalist a spus ca o parte din vina ii apartine si lui Gigi Becali, care le ia mintile fotbalistilor sai din cauza sumelor uriase pe care le cere in schimbul lor.

"E simplu, totul pleaca de la educatie. Nu este exclus ca toata asa-zisa licitare fictiva de 15-20 de milioane de euro sa le fi luat mintile jucatorilor. Eu cred ca este intr-o oarecare masura o victima a societatii in care traim. Este vorba despre educatia lui.

Mie nu imi vine sa cred ca acum s-a intamplat pentru prima data ca acest Coman sa conduca masina fara carnet, probabil cu vreo copie din Transnistria sau Ucraina, care nu are nicio legatura. El a mers de multe ori la cantonamentul echipei in masina si este o victima pentru ca nimeni nu i-a spus: 'Bai baiatule, ia vino aici, tu ai carnet?'

Am vazut replica teribila a patronului, care justifica ce se intampla in Romania. In halul asta am ajuns. Atunci parerea mea este ca Florinel Coman este o victima educationala", a declarat Cornel Dinu, potrivit Telekom Sport.