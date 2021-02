BREAKING NEWS | Dosar penal pentru 'Mbappe' Coman! Risca inchisoarea dupa ce a fost prins fara permis pe autostrada! Reactia de ultima ora a lui Becali

Probleme pentru una dintre 'perlele' lui Gigi Becali.

20:25 Gigi Becali a comentat situatia in care se afla fotbalistul sau. Patronul celor de la FCSB, care nu stia ce a patit atacantul, a spus ca daca este vinovat, va plati pentru faptele sale.

"Daca a gresit, trebuie sa plateasca. Cu legea nu te joci. Dar nu cred eu ca faci puscarie din asta. El nu e recidivist. O sa plateasca amenda penala. Eu nu stiu ce cauta el pe acolo sau nu stiu nici daca el a fost la volan.

Florinel are permis. A avut 165 la ora si el nu a avut permisul la el. Politistii l-au verificat si nu aveau cum sa il gaseasca cu permis pentru ca el a luat permisul in alta tara. Dar are permis si am inteles ca trebuie sa-l predea", a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.

Florinel Coman a fost prins circuland cu o viteza incredibila pe autostrada. Atacantul ros-albastrilor a fost oprit de politie din cauza ca circula cu 165 km/h.

Pe langa viteza cu care a fost prins conducand, fotbalistul le-a prezentat oamenilor legii un permis de conducere international. Politistii i-au intocmit un dosar penal lui Florinel Coman dupa ce au observat ca nu detine un permis de conducere national.

"La data de 22.02.2021, in jurul orei 17:25, pe A2, km 75, sensul Constanta catre Bucuresti, a fost inregistrat de aparatul radar, circuland cu viteza de 165 km/h autoturismul marca … cu nr. …

In autoturism se aflau doua persoane, iar in urma stabilirii identitatii conducatorului auto, s-a stabilit ca se numeste Coman Florinel Teodor, de 22 ani, din municipiul Braila, fotbalist.

Acesta a prezentat la control un document asemanator unui permis de conducere international, fara a putea face dovada detinerii vreunui permis de conducere national. Din verificari, s-a stabilit ca nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, iar documentul prezentat la control a fost ridicat in vederea continuarii cercetarilor", se arata in comunicatul Politiei.