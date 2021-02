Critici DURE la adresa lui Gigi Becali dupa transferul lui Vukusic: "Nu are ce face cu banii? Are patru gherle intr-un an!"

Finantatorul FCSB-ului este criticat pentru strategia de transferuri pe care o are in ultima perioada.

Fostul international Marcel Puscas a explicat ca Becali isi face un mare deserviciu prin faptul ca aduce jucatori la propunerea unor apropiati fara ca respectivii fotbalisti sa fie monitorizati pentru o perioada indelungata.

Fostul mijlocas al Stelei din anii 80' a dat ca exemplu transferul lui Vukusic, lasand de inteles ca finantatorul FCSB-ului este pacalit de oamenii din jurul sau cand vine vorba de achizitii de jucatori.

"Hai sa vedem cine l-a recomandat pe Vukusic. Si daca l-a recomandat cineva, ce competente are acel recomandator? Are vreun ochi, vreo specialitate, vreo patalama la mana, vreun trecut fotbalistic ceva, sau doar 'Hai sa-l vedem pe Vukusic?'

Cine i l-a recomandat lui Gigi pe Vukusic? Cine i l-a propus? Gigi e cel care plateste... Acel scouter l-a vazut pe viu? Cine il pacaleste pe Gigi Becali? Sau se pacaleste singur? Trebuie sa faca ordine!

Nu-i pasa de bani? Are patru gherle intr-un an: Vukusic, Bus, Buziuc si Petre. Sunt sute de mii de euro aruncate. Nu are ce face cu banii? Sa vedem cine i-a recomandat acesti jucatori.. Cred ca are 100 de tepe la FCSB", a spus Marcel Puscas la Digi Sport.