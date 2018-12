Transferul anuntat de Becali la FCSB! E cea mai mare problema a lui Dica din acest sezon

FCSB a condus pentru putin timp clasamentul in Liga 1.

Scenariul din sezonul trecut se repeta. FCSB e in urma celor de la CFR inaintea playoff-ului, iar campionii sunt favoriti sa castige un nou titlu in acest sezon. Umilita cu 4-2 de Sepsi la Sfantu Gheorghe, FCSB ramane la 5 puncte in urma rivalei din Cluj.

Un motiv pentru rezultatele slabe ale FCSB in ultima perioada poate fi accidentarea grava a lui Mihai Pintilii, cel considerat adevaratul lider al echipei, atat in teren cat si in vestiar.

Pintilii a suferit o ruptura musculara la muschiul femural stang in partida Romaniei cu Muntenegru din Nations League, pe 7 septembrie, iar medicii i-au interzis sa mai joace fotbal in 2018. Cel mai probabil, Pintilii va reveni pe teren in luna februarie 2019, cand se va relua campionatul.

FCSB avea O singura infrangere inaintea accidentarii lui Pintilii, 0-1 cu Astra in prima etapa a sezonului.

Fara Pintilii, FCSB a suferit patru infrangeri, ultima din ele la scor, 2-4 la Sepsi. Trei din ele au fost in Liga 1, iar una din ele in Cupa cu Dunarea Calarasi.

Criticat de Becali, Dica e obligat sa gaseasca acum solutii pentru linia de mijloc, dupa ce fiecare varianta a esuat. La meciul cu Sepsi, Dica i-a folosit pe Nedelcu si Filip, depasiti complet de atacurile energice ale ardelenilor. Nici Ovidiu Popescu sau improvizatii cu Junior Morais sau Teixeira nu au avut un succes mai mare.

In aceste conditii, Becali a anuntat ca e gata sa transfere un mijlocas central valoros, pe langa doi fundasi centrali, fiind dezamagit de prestatiile lui Balasa si Planic.

"Nu ma mai enervez la fotbal, e un joc. Cumparam fundasi centrali, doi, ca nu avem. Cumparam mijlocas central, ca nu avem. In atac, ati vazut si voi..Trebuie sa cumparam doi fundasi centrali, dar razboinici nu asa. Pe terenul asta nu trebuia sa se joace. Daca stiam ca e asa, le ziceam sa nu mai joace. Daca mai intalnim terenuri ca asta, o sa spun ca avem 5-6 jucatori accidentati si nu putem juca. Ce ma intereseaza daca pierd trei puncte la masa verde? Bine, ne bateau oricum ca nu avem jucatori razboinici.

Daca luam campionatul, il luam pe valoare. Nu pe barbatie, ca nu avem asa ceva la echipa. De ce sa alerge ei pe terenul asta sa se accidenteze? Au 20.000 de euro pe luna, de ce sa alerge ei?", a declarat Gigi Becali.