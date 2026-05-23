FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Cu 19 zile până la Mondialul din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie), treptat, cade cortina peste sezonul 2025-2026 la nivel de cluburi.

În Emiratele Arabe Unite, aseară, s-a acordat ultimul trofeu intern, Cupa Președintelui, după finala Al-Jazira – Al-Ain (1-4), găzduită de Abu-Dhabi. Această partidă a fost, foarte probabil, ultima pentru Adrian Șut (27 de ani) în tricoul lui Al-Ain. Pentru că, după ce a semnat cu această formație în ianuarie 2026, fostul mijlocaș al FCSB-ului n-a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

În confirmarea acestei situații vin și cifrele lui Șut la campioana Emiratelor din acest sezon. Din momentul în care „închizătorul“ român a semnat contractul și până la finala de aseară, Al-Ain a disputat 20 meciuri, în toate competițiile.

Șut a fost folosit în doar 15 dintre aceste confruntări. Dar n-a prins decât 7 jocuri ca titular! Iar în patru întâlniri a prins câte un minut pe teren. Inclusiv în finala Cupei Președintelui de aseară, Șut a fost introdus pe teren, la trecerea timpului, în minutul... 90+2!

De aici, și furia suporterilor legată de aducerea unui fotbalist „de umplutură“, după cum Sport.ro a arătat aici.