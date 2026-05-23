FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Cu 19 zile până la Mondialul din Canada, Mexic și SUA (11 iunie – 19 iulie), treptat, cade cortina peste sezonul 2025-2026 la nivel de cluburi.
În Emiratele Arabe Unite, aseară, s-a acordat ultimul trofeu intern, Cupa Președintelui, după finala Al-Jazira – Al-Ain (1-4), găzduită de Abu-Dhabi. Această partidă a fost, foarte probabil, ultima pentru Adrian Șut (27 de ani) în tricoul lui Al-Ain. Pentru că, după ce a semnat cu această formație în ianuarie 2026, fostul mijlocaș al FCSB-ului n-a reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.
În confirmarea acestei situații vin și cifrele lui Șut la campioana Emiratelor din acest sezon. Din momentul în care „închizătorul“ român a semnat contractul și până la finala de aseară, Al-Ain a disputat 20 meciuri, în toate competițiile.
Șut a fost folosit în doar 15 dintre aceste confruntări. Dar n-a prins decât 7 jocuri ca titular! Iar în patru întâlniri a prins câte un minut pe teren. Inclusiv în finala Cupei Președintelui de aseară, Șut a fost introdus pe teren, la trecerea timpului, în minutul... 90+2!
De aici, și furia suporterilor legată de aducerea unui fotbalist „de umplutură".
Arabii anunță: „Adrian Șut, foarte aproape de plecare, va fi înlocuit cu un alt străin“
Și nu doar fanii lui Al-Ain s-au plâns de transferul nereușit al fostului mijlocaș al FCSB-ului. Presa arabă, citând surse din cadrul clubului, a anunțat, încă de la finalul lunii aprilie, că Adrian Șut va fi pus pe liber.
Acum, jurnalistul Hassan Moussa a reconfirmat această variantă, în cadrul unui amplu articol în care a detaliat planul clubului Al-Ain pentru perioada mercato.
„Managementul clubului din Emirate a luat decizia de a renunța la doi jucători străini: atacantul togolez, Laba Kodjo, și românul Adrian Șut. În cazul lui Șut, raportul final al staffului tehnic va fi prezentat conducerii, în următoarele zile. Dar informațiile care au <<transpirat>> deja în presă din interiorul clubului indică faptul că jucătorul e foarte aproape de a părăsi Al-Ain. Contractul său va fi reziliat. Soarta lui Șut depinde și de finalizarea negocierilor cu înlocuitorul său. Pentru că Al-Ain e în discuții avansate cu un alt jucător străin care să crească nivelul la mijlocul terenului“, a notat jurnalistul arab.
Gigi Becali, în stand-by: „Îl luăm înapoi“
Și patronul FCSB-ului a aflat de iminenta plecare a lui Adrian Șut din Emirate. Nu mai departe de acum trei săptămâni, latifundiarul din Pipera a confirmat că, în cazul în care jucătorul va fi pus pe liber de Al-Ain, FCSB va profita de această situație.
„Șut? Am auzit că pe acolo prin Arabia... îl luăm înapoi, ce să facem?“, a spus patronul roș-albaștrilor.
O altă variantă pentru Șut ar putea fi rămânerea în zona Golfului Persic, dar la un club mai mic. Totuși, în acest caz, jucătorul va fi nevoit să accepte o micșorare salarială, după ce a avut un contract foarte mare, la Al-Ain.