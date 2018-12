"Ne gandim deja la Liga 1!" ANUNT de ultima ora la Steaua! Ce se intampla cu echipa si cand ar putea avea loc primul SOC FCSB - Steaua

Colonelul Bixi-Pompiliu Mocanu e convins ca echipa de fotbal va ajunge intr-un timp foarte scurt in Liga 1.



Comandantul detasat al CSA Steaua nu ia in calcul decat promovarea succesiva a echipei pana in prima divizie. Mocanu spune ca stadionul din Ghencea va fi gata conform planului aprobat cu UEFA si dezvaluie ca exista deja un plan in privinta restructurarii administrative a clubului. Steaua va iesi de sub autoritatea Armatei pentru a putea juca in Liga 1! Primul Steaua - FCSB s-ar putea juca in 2021, in cazul in care stelistilor le ies toate calculele.

"Cu echipa de fotbal, vrem sa promovam in liga a 3-a, liga a 2-a si dupa aia in liga 1! Ne gandim deja la Liga 1, stim ca echipa nu poate functiona in actuala formula in Liga 1. Vrem niste intariri in iarna, asteptam sa se faca si noul stadion, acolo vom avea spatiu pentru mai multe discipline sportive. Staff-ul tehnic este cel pe care l-am gasit. Ca sa schimbi ceva, trebuie sa ai cu ce sa inlocuiesti. E un lucru de durata, implica o analiza. Discutam mereu cu Marius, in functie de propunerile lui vom vedea daca vom intari staff-ul tehnic. Procesul pentru palmares nu s-a complicat, luptam in instanta. In primavara va incepe constructia noului stadion", a spus Bixi Mocanu.