Inca un transfer ratat de FCSB? Becali si-a "mitraliat" jucatorii convins ca il va aduce pe el din iarna: prima tinta a iernii pentru FCSB, oferta uriasa din Rusia

FCSB ar putea ramane fara prima tinta a iernii.

Gigi Becali vrea sa aduca neaparat doi fundasi centrali in perioada de transferuri din iarna, iar unul dintre cei vizati este Adrian Rus. Jucatorul lui Sepsi a avut o evolutie foarte buna la nationala de tineret unde a reusit calificarea la Campionatul European, dar si in meciul direct de miercuri seara chiar contra FCSB.

Prestatiile excelente ale fundasului in varsta de 22 de ani au atras atentia si cluburilor din strainatate. Potrivit GazeteiSporturilor, Rus este monitorizat atent de un club cu pretentii din Rusia. Rusii l-au urmarit inclusiv la partida cu FCSB si vor veni si la ultimele meciuri ramase de disputat pana la finalul anului. Este de asteptat ca acestia sa faca o oferta pentru Rus imediat ce se va deschide perioada de transferuri. In eventualitatea in care clubul din Rusia se va decide sa faca o oferta este greu de crezut ca Gigi Becali poate intra intr-o licitatie pentru Rus tinand cont de forta financiara a cluburilor din Rusia.

Gigi Becali si-a facut praf fundasii centrali dupa meciul pierdut cu Sepsi, scor 2-4. Chiar daca FCSB are doar doi stopperi de meserie in lot, Planic si Balasa, patronul echipei si-a "mitraliat" jucatorii imediat dupa esecul de la Sfantu Gheorghe.

"Toti l-au laudat pe Planic. Planic, Planic, Planic, am luat goluri din cauza lui. L-au desemnat jucatorul anului, dar nu e. Eu o sa cumpar fundas central ca nu avem. Eu o sa iau si fundas central, ca nu mai las pe nimeni. Cel mai slab fundas central pe care l-am avut eu la Steaua e Balasa. Stii ce trebuie sa fac cu el? Bine, tata, ai contract, ia banii si stai pe banca. I-am marit salariul si el ce face?", a declarat Gigi Becali la DigiSport.