Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

După un start ratat pe banca lui Gaziantep, echipă preluată după ce a părăsit-o prematur pe FCSB, se pare că Mirel Rădoi poate părăsi deja formația turcă. 

Antrenorul român a bifat patru înfrângeri în cele patru meciuri în care s-a aflat pe banca tehnică și, chiar dacă echipa sa a încheiat pe locul 12, startul nu a fost unul promițător pentru fostul antrenor al roș-albaștrilor. 

Rădoi spera ca echipa să treacă printr-o reconstrucție în această vară, să renunțe la o parte dintre actualii jucători și să transfere alții, astfel încât să construiască o echipă care să se muleze perfect pe filosofia sa. Doar că lovitura primită de Gaziantep zilele trecut face ca acest lucru să fie imposibil.

Din cauza datoriilor, Gaziantep a primit interdicție la transferuri din partea FIFA, astfel că gruparea turcă nu poate legitima jucători noi și, astfel, antrenorul român trebuie să lucreze cu ceea ce are deja la dispoziție. 

Publicația Tekspor susține că a apărut chiar o ruptură între Mirel Rădoi și conducerea lui Gaziantep, iar aceasta nu ar fi cauzată de cele patru meciuri fără victorie. De fapt, în urma celor patru meciuri în care s-a aflat pe banca tehnică, Rădoi a concluzionat că trebuie să renunțe la nu mai puțin de 9 jucători din lotul actual al lui Gaziantep.

Din acest motiv, turcii au scris că, cel mai probabil, Rădoi nu se va mai afla pe banca tehnică în următorul sezon: ”Deși contractul lui Rădoi este încă valabil, absența sa de pe banca tehnică pare foarte probabilă în noul sezon”. 

De altfel, publicația citată a luat legătura cu conducerea clubului, care a transmis că pretențiile lui Mirel Rădoi în legătură cu transformarea echipei nu pot fi realizate: ”Deja ne confruntăm cu dificultăți. Dacă vom renunța la nouă jucători și vom aduce alți nouă, vor fi probleme. Ne vom așeza la masă și vom discuta cu antrenorul nostru după vacanță. Deocamdată nu există nimic concret”.

Recent, turcii l-au contactat pe antrenorul în vârstă de 45 de ani, care a lăsat să se înțeleagă că, în momentul de față, nu își dorește să își părăsească echipa. 

„În acest moment există un contract clar în vigoare între mine și Gaziantep pentru încă un sezon. În acest moment, focusul nostru principal este de a rezolva problemele cu FIFA și apoi să determinăm strategia pentru sezonul următor. Trebuie să aflăm dacă putem transfera jucători”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit jurnalistului turc Ali Budak.

