În momentul redactării acestui articol scorul din Chindia Târgoviște - Farul este 3-3, iar meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Târgoviștenii au punctat prin Popadiuc (22'), Florea (70') și Pesic (80), în timp ce „marinarii” au înscris prin Alibec (53'), Ișfan (58') și Markovic (88').
Ratare monumentală în Chindia - Farul: a avut toată poarta goală în față
În minutul 79 al partidei de la Târgoviște a avut loc o ratare incredibilă a lui Ivan Pasic.
Portarul Munteanu de la Farul a ieșit total greșit și l-a lăsat pe atacantul croat cu poarta goală. Cu toate acestea, Pesic nu a putut controla mingea, iar șutul său a trecut pe lângă poartă, chiar dacă golul părea ca făcut.
Echipele de start din Chindia - Farul:
- Chindia (4-1-2-3): Isvoranu - Martac, Bilali, Celea, Brumă - Honciu - Popadiuc, Doukoure - Pesic, D. Florea, Doumtsios
- Rezerve: Contra, Moumbouni, I. Roşu, R. Mihai, Necşulescu, Jurj, Pandele, Munoz, A. Petre
- Antrenor: Nicolae Croitoru
- Farul (4-2-3-1): R. Munteanu - Furtado, Larie, Sîrbu, Marins - Vînă, Dican - Işfan, Grigoryan, Tănasă - Alibec
- Rezerve: Buzbuchi, Duţu, G. Iancu, Ţîru, Radaslavescu, Markovic, I. Cojocaru, Ramalho, Maftei
- Antrenor: Flavius Stoican