Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia

Mihai Pintilii s-a arătat dezamăgit de decizia lui Mirel Rădoi de a părăsi banca tehnică a celor de la FCSB, la scurt timp de la instalare, semnând cu Gaziantep, în Turcia.

Prezent la un eveniment organizat la Muzeul Fotbalului din București, unde a interacționat cu micii fani și a împărțit autografe, Pintilii a fost chestionat de unul dintre copii în legătură cu plecarea recentă a lui Mirel Rădoi.

„Da, sunt supărat. Nu mă aşteptam să plece. Sunt dezamăgit!”, a spus Mihai Pintilii în fața suporterilor.