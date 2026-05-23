Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”

Potrivit cotidianului L'Equipe, Hakimi și Dembele nu au participat la meciul de pregătire intern desfășurat sâmbătă, stârnind îngrijorare în rândul fanilor și al staff-ului tehnic. Sesiunea de antrenament, una de intensitate ridicată, a avut loc la ora prânzului, în prezența a zeci de suporteri parizieni.

Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia

„Dictatura“ Bayern: bavarezii au câștigat Cupa Germaniei după ce și-au zdrobit adversara din finală

Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă

Cursă contra cronometru pentru recuperare

Achraf Hakimi s-a limitat la un program de exerciții individuale. Fundașul dreapta resimte dureri la nivelul coapsei încă de la meciul precedent disputat împotriva celor de la Bayern Munchen. Echipa medicală tratează situația cu maximă prudență, nedorind să riște o agravare a leziunii.

În cazul lui Ousmane Dembele, situația este percepută ca fiind și mai delicată. Extrema a rămas în interiorul bazei de pregătire, sub atenta supraveghere a medicilor, acuzând un disconfort persistent la nivelul gambei.

Personalul medical se află acum într-o cursă contra cronometru pentru a-i recupera pe cei doi fotbaliști până la ora meciului cu Arsenal, programat sâmbătă, 30 mai 2026, de la ora 19:00.