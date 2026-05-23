Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Daniel Pancu va fi următorul antrenor al Rapidului, înlocuindu-l pe Costel Gâlcă, al cărui mandat se încheie după meciul cu Universitatea Craiova (programat luni, de la ora 20:30). Numirea noului tehnician a fost agreată, potrivit Fanatik, în urma unei runde de negocieri de aproximativ două ore purtate între Pancu și patronul clubului, Dan Șucu.

Tehnicianul a acceptat oferta salarială a giuleștenilor, care se ridică la 20.000 de euro pe lună, potrivit sursei de mai sus. Pancu are o clauză de reziliere în valoare de 50.000 de euro, pe care o va achita din bonusul financiar pe care urmează să îl încaseze pentru calificarea formației ardelene în competițiile europene.