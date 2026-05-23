Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Daniel Pancu, fostul atacant giuleștean, s-a înțeles cu Dan Șucu și va prelua echipa în luna iunie, urmând să aibă un salariu lunar de 20.000 de euro.

Daniel Pancu va fi următorul antrenor al Rapidului, înlocuindu-l pe Costel Gâlcă, al cărui mandat se încheie după meciul cu Universitatea Craiova (programat luni, de la ora 20:30). Numirea noului tehnician a fost agreată, potrivit Fanatik, în urma unei runde de negocieri de aproximativ două ore purtate între Pancu și patronul clubului, Dan Șucu.

Tehnicianul a acceptat oferta salarială a giuleștenilor, care se ridică la 20.000 de euro pe lună, potrivit sursei de mai sus. Pancu are o clauză de reziliere în valoare de 50.000 de euro, pe care o va achita din bonusul financiar pe care urmează să îl încaseze pentru calificarea formației ardelene în competițiile europene.

Revenirea după șase ani

Numirea și prezentarea oficială sunt programate pentru începutul lunii iunie, imediat ce angajamentul lui Costel Gâlcă expiră. Antrenorul în vârstă de 48 de ani nu se află la prima experiență pe banca tehnică a Rapidului, el conducând anterior echipa între august 2019 și martie 2020, perioadă în care clubul evolua în eșalonul secund.

Ca jucător, Daniel Pancu a acumulat 154 de partide, 38 de goluri și opt pase decisive în tricoul alb-vișiniu.

