În septembrie 2025, unul dintre liderii naționalei României a semnat cu Alanyaspor, formație din primul eșalon al Turciei. Ianis Hagi a ajuns pentru prima oară în carieră în Super Lig, campionatul în care tătăl lui, Gică Hagi, a făcut istorie la Galatasaray. Ianis Hagi a jucat mai puțin decât se aștepta: „Face o mare greșeală”

Fotbalistul român a adunat 30 de meciuri în primul sezon în tricoul lui Alanyspor și a jucat doar 1654 de minute. Cu siguranță, Ianis Hagi a evoluat mai puțin decât se aștepta în momentul în care a semnat cu echipa din Turcia, dar accidentările și deciziile lui Joao Pereira l-au ținut în anumite momente în afara terenului. Muhammet Duman, jurnalist sportiv din Turcia, a punctat pentru Sport.ro că antrenorul portughez al lui Alanyaspor ar fi trebuit să îi ofere mai multe minute lui Ianis Hagi. „Fotbalistul de 27 de ani al celor de la Alanyaspor, Ianis Hagi, a jucat în 30 de meciuri oficiale în primul său sezon la echipă și a contribuit cu 5 goluri și 2 pase decisive. Fotbalistul român, care a evoluat anterior pentru echipe precum ACF Fiorentina, Rangers FC și KRC Genk, a avut o prestație cu adevărat excelentă în primul său sezon. Hagi a reușit aceste performanțe deși nu a jucat constant toate cele 90 de minute. Antrenorul lui Alanyaspor, João Pereira, face o mare greșeală că nu îi oferă mai mult timp de joc, însă fanii sunt în continuare foarte mulțumiți de evoluțiile lui Hagi. Alanyaspor a încheiat sezonul pe locul 11, cu 37 de puncte, însă ar fi putut termina într-o poziție mai bună dacă Hagi ar fi primit suficiente minute.”, a subliniat Muhammet Duman, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei Jurnalistul turc nu a evitat să scoată în evidență calitățile fotbalistului român. Muhammet Duman crede cu tărie că Ianis Hagi are potențialul de a evolua pentru una dintre cele patru „forțe” din campionatul Turciei: Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahce sau Trabzonspor. „Hagi, care a evoluat de obicei pe poziția de număr 10, a impresionat pe toată lumea prin șuturile sale puternice și prin capacitatea de a citi jocul. Evoluțiile sale constante la echipa națională a României au demonstrat mereu calitatea sa. Cred că Hagi are potențialul de a juca pentru toate cele patru mari echipe din Turcia. Hagi are contract cu echipa până în 2027, însă cred că această înțelegere va fi prelungită pentru încă câțiva ani. El are talentul și calitățile tatălui său, Gheorghe Hagi. În anii anteriori, Hagi a învățat de la antrenori importanți precum Stefano Pioli, Gary McAllister, Steven Gerrard și Paulo Sousa și a încercat mereu să aplice cu succes în meciuri ceea ce a învățat de la ei. Curajul său în atac a devenit cea mai mare armă.”, a mai spus jurnalistul turc.

Ianis Hagi, cheia succesului pentru Alanyaspor: „El este arma secretă” Muhammet Duman consideră că Alanyspor ar putea încheia sezonul viitor pe o poziție mult mai bună în Super Lig, dacă Ianis Hagi ar juca mai mult. Jurnalistul turc e de părere că jucătorul de 27 de ani poate exploda în stagiunea viitoare. „Dacă Alanyaspor vrea să termine sezonul viitor pe o poziție și mai impresionantă, trebuie să îi ofere lui Hagi cel puțin 80 de minute în fiecare meci. El este arma secretă a echipei. Hagi a adus cu adevărat culoare în Süper Lig prin calitatea sa, iar fotbalul turcesc s-a simțit norocos să poată urmări un asemenea talent special. Golurile sale incredibile împotriva celor de la Trabzonspor și Göztepe i-au demonstrat ambiția și talentul. Faptul că își folosește excelent ambele picioare oferă un plus echipei sale. Credem că vom vedea un alt Hagi în sezonul viitor. Golurile spectaculoase marcate în acest sezon au fost semnul unei furtuni care urmează să vină. Cred că va continua să își arate clasa. Evoluțiile impresionante ale lui Hagi au adus un suflu nou atacului lui Alanyaspor. Datorită calității paselor și succesului la fazele fixe, ne așteptăm să primească și mai multe minute în sezonul următor. Hagi va continua să joace precum un dirijor de orchestră, conducându-și echipa în noul sezon.”, a conchis jurnalistul turc. Mijlocașul român are cinci goluri și două pase decisive în 30 de meciuri jucate pentru Alanyaspor în acest sezon. 1,8 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.