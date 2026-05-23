Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, dezlănțuit: „Ar fi trebuit să ne despărțim civilizat, fără să aruncăm cu rahat“

După ce a îndurat atacurile la care a fost supus, Pancu a avut o intervenție telefonică, la Digi Sport, aproape de miezul nopții. Aici, tehnicianul și-a confirmat plecarea de la CFR, a dezvăluit că, într-adevăr, va semna cu Rapid și a făcut praf conducerea clujenilor.

„Acum înțelegeți de ce am vrut să plec de acolo. E luată decizia de o lună. Eu de două luni spun că vreau să plec, lucrurile erau simple. Cu jucătorii și suporterii, o relație fantastică. Am vrut ceva mai mult, să rămână măcar echipa asta. Eu n-am vrut bază nouă, dar era un teren la trei minute de stadion, asta am vrut. Vedeți că declarațiile nu erau de susținere. Nu are rost să comentez, nu am cum să mă cobor la nivelul ăla. Mi-a plăcut mult atmosfera de acolo, dar cu anumiți oameni n-aveam cum... N-am găsit, nu știu... Chiar dacă trebuie să trăiești niște oameni zi de zi, faci niște sacrificii, dar nu poți să mergi la serviciu nefericit. Pentru mine, nu există. La CFR nu mă mai întorc. Despărțirea trebuia să se facă civilizat. Dacă tot se apucă să arunce cu rahat, că la asta se pricep, le spun să mă sune când cineva mai face 11 victorii la rând sau 40 de puncte într-un retur de campionat. Eu acolo am avut parcurs de campion. Eu n-am deranjat pe nimeni, am spus doar adevărul. Chiar nu pot să mă cobor la nivelul ăla. Cum am dat vina pe club? Eu am zis că vreau să rămână echipa asta și să mai fie trei transferuri pentru a se bate la campionat din prima etapă. Doi jucători mi-au zis că sunt condiții de epoca de piatră. Au mai fost astfel de telefoane (n.r. - prin care i s-a cerut să bage anumiți jucători la CFR). Să vă spună cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat! Domnul rahat m-a sunat. Dacă arunci cu rahat în mine, ce să spun? Nu mai contează“, a tunat Pancu, probabil, cu aluzie la patronul Neluțu Varga.

Acesta a confirmat că va fi pe banca Rapidului din sezonul 2026-2027.

„Probabil vom ajunge la o înțelegere. Plătesc eu clauza, eu renunț la bani. Nu știu cum se întâmplă, când ajung la Rapid... Toată cariera mea! Și data trecută, când am plecat, am lăsat vreo 180.000 de euro. Eu, ca jucător și ca antrenor, am funcționat doar pe pierdere la Rapid, dar e un dor care mă cheamă. Acum sunt și condiții. Am antrenat Rapidul prin niște gropi, prin Regie, iar acum am impresia că ajung la Real Madrid, din punct de vedere al infrastructurii. Obiectivul la Rapid e play-off-ul, ei, din ce mi-au spus, e play-off-ul. Pentru mine, e mai sus. E păcat de ce se întâmplă acolo, că n-au reușit să se califice în cupele europene“, a încheiat Pancu.

În cele 28 de meciuri în care a stat pe banca CFR-ului, Daniel Pancu a înregistrat 17 victorii, 7 egaluri și 4 înfrângeri.