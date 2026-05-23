Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul Fotbal intern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Antrenorul de 48 de ani ajunge la o despărțire destul de urâtă de formația din Gruia.

TAGS:
Daniel PancuCFR ClujRapid
Din articol

În mediul toxic din fotbalul românesc, inclusiv un antrenor care a avut rezultate pleacă de la echipă cu mare scandal. Cazul Daniel Pancu – CFR Cluj fix asta demonstrează.

Fostul rapidist a preluat gruparea ardeleană într-un moment de mare criză, când play-off-ul părea a fi un „vis interzis“. În acest context, cu 11 victorii succesive la un moment dat, un record pentru CFR, Pancu a făcut minuni în Gruia. Mai ales că a asigurat prezența clujenilor în viitorul sezon al cupelor europene.

Chiar și așa, după ce s-a aflat că Pancu pleacă la Rapid, atât finanțatorul Neluțu Varga, cât și președintele Iuliu Mureșan au pus tunurile pe tehnicianul de 48 de ani. Mai ales că acesta s-a plâns de condițiile de la CFR, în mod repetat.

Daniel Pancu, devastator la adresa CFR-ului

  • Pancu cfr
×
Pancu cfr
Pancu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pancu, dezlănțuit: „Ar fi trebuit să ne despărțim civilizat, fără să aruncăm cu rahat“

După ce a îndurat atacurile la care a fost supus, Pancu a avut o intervenție telefonică, la Digi Sport, aproape de miezul nopții. Aici, tehnicianul și-a confirmat plecarea de la CFR, a dezvăluit că, într-adevăr, va semna cu Rapid și a făcut praf conducerea clujenilor.

Acum înțelegeți de ce am vrut să plec de acolo. E luată decizia de o lună. Eu de două luni spun că vreau să plec, lucrurile erau simple. Cu jucătorii și suporterii, o relație fantastică. Am vrut ceva mai mult, să rămână măcar echipa asta. Eu n-am vrut bază nouă, dar era un teren la trei minute de stadion, asta am vrut. Vedeți că declarațiile nu erau de susținere. Nu are rost să comentez, nu am cum să mă cobor la nivelul ăla. Mi-a plăcut mult atmosfera de acolo, dar cu anumiți oameni n-aveam cum... N-am găsit, nu știu... Chiar dacă trebuie să trăiești niște oameni zi de zi, faci niște sacrificii, dar nu poți să mergi la serviciu nefericit. Pentru mine, nu există. La CFR nu mă mai întorc. Despărțirea trebuia să se facă civilizat. Dacă tot se apucă să arunce cu rahat, că la asta se pricep, le spun să mă sune când cineva mai face 11 victorii la rând sau 40 de puncte într-un retur de campionat. Eu acolo am avut parcurs de campion. Eu n-am deranjat pe nimeni, am spus doar adevărul. Chiar nu pot să mă cobor la nivelul ăla. Cum am dat vina pe club? Eu am zis că vreau să rămână echipa asta și să mai fie trei transferuri pentru a se bate la campionat din prima etapă. Doi jucători mi-au zis că sunt condiții de epoca de piatră. Au mai fost astfel de telefoane (n.r. - prin care i s-a cerut să bage anumiți jucători la CFR). Să vă spună cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat! Domnul rahat m-a sunat. Dacă arunci cu rahat în mine, ce să spun? Nu mai contează“, a tunat Pancu, probabil, cu aluzie la patronul Neluțu Varga.

Acesta a confirmat că va fi pe banca Rapidului din sezonul 2026-2027.

Probabil vom ajunge la o înțelegere. Plătesc eu clauza, eu renunț la bani. Nu știu cum se întâmplă, când ajung la Rapid... Toată cariera mea! Și data trecută, când am plecat, am lăsat vreo 180.000 de euro. Eu, ca jucător și ca antrenor, am funcționat doar pe pierdere la Rapid, dar e un dor care mă cheamă. Acum sunt și condiții. Am antrenat Rapidul prin niște gropi, prin Regie, iar acum am impresia că ajung la Real Madrid, din punct de vedere al infrastructurii. Obiectivul la Rapid e play-off-ul, ei, din ce mi-au spus, e play-off-ul. Pentru mine, e mai sus. E păcat de ce se întâmplă acolo, că n-au reușit să se califice în cupele europene“, a încheiat Pancu.

În cele 28 de meciuri în care a stat pe banca CFR-ului, Daniel Pancu a înregistrat 17 victorii, 7 egaluri și 4 înfrângeri.

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”
Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”
ARTICOLE PE SUBIECT
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Neluțu Varga îl face praf pe Daniel Pancu: ”Om de nimic, fără caracter”
Neluțu Varga îl face praf pe Daniel Pancu: ”Om de nimic, fără caracter”
ULTIMELE STIRI
Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă
Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă
Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”
Alarma la PSG cu o săptămână înaintea finalei Ligii Campionilor. Doi jucători esențiali, „dispăruți”
„Dictatura“ Bayern: bavarezii au câștigat Cupa Germaniei după ce și-au zdrobit adversara din finală
„Dictatura“ Bayern: bavarezii au câștigat Cupa Germaniei după ce și-au zdrobit adversara din finală
Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia
Mihai Pintilii nu s-a abținut! Mesaj tăios după plecarea fulgerătoare a lui Rădoi în Turcia
Cristiano Bergodi, mesaj fără loc de interpretare pentru conducerea lui „U” Cluj după remiza cu Dinamo: „Asta le-am spus”
Cristiano Bergodi, mesaj fără loc de interpretare pentru conducerea lui „U” Cluj după remiza cu Dinamo: „Asta le-am spus”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Dinamo mai pierde un jucător! S-a săturat și vrea să schimbe echipa

Dinamo mai pierde un jucător! S-a săturat și vrea să schimbe echipa



Recomandarile redactiei
Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“
Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“
Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare
Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare
Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă
Final de sezon în La Liga! Ce s-a întâmplat cu Ionuț Radu și Andrei Rațiu în ultima etapă
Incredibil! Ratarea sezonului în Chindia - Farul: a avut toată poarta goală în față
Incredibil! Ratarea sezonului în Chindia - Farul: a avut toată poarta goală în față
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

stirileprotv Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

stirileprotv Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

stirileprotv Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!