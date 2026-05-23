NEWS ALERT Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat! Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pep Guardiola (55 de ani) și-a anunțat deja plecarea de la Manchester City, după zece ani glorioși în care a schimbat radical istoria echipei de pe Etihad Stadium.

TAGS:
Pep GuardiolaManchester CityCity Football Group
Din articol

Chiar dacă mai avea un an de contract cu Manchester City, Guardiola a decis că este momentul potrivit pentru o schimbare, astfel că meciul cu Aston Villa va fi ultimul pentru el pe banca echipei de pe Etihad. În paralel, ”cetățenii” au ajuns deja la un acord cu Enzo Maresca.

Pep Guardiola a acceptat deja o nouă provocare!

Doar că antrenorul catalan nu va rămâne liber de contract prea mult timp. Patronii lui Manchester City, care dețin mai multe cluburi importante, l-au convins să preia rolul de ”sfătuitor” pe partea tehnică pentru City Football Group.

Cel mai probabil, rolul său va fi similar cu cel al lui Jurgen Klopp, care este șeful directorilor sportivi ai echipelor patronate de gigantul austriac Red Bull.

”Guardiola va fi sfătuitor pe partea tehnică pentru cluburile din grup și va lucra pe proiecte specifice și colaborări”, au transmis reprezentanții City Football Group.

Evident, Manchester City este cel mai important club din portofoliul City Football Group, unde sunt și alte echipe din campionate importante. 

Cluburile deținute de City Football Group:

  • Manchester City (Anglia - 100% acțiuni)
  • Girona FC (Spania - 47% acțiuni)
  • Palermo (Italia - 94% acțiuni)
  • Troyes AC (Franța - 100% acțiuni)
  • Lommel SK (Belgia - 99% acțiuni)
  • New York City FC (SUA - 80% acțiuni)
  • Melbourne City FC (Australia - 100% acțiuni)
  • Yokohama Marinos (Japonia - 20% acțiuni)
  • Shenzen Peng City FC (China - 47% acțiuni)
  • Montevideo City Torque (Uruguay - 100% acțiuni)
  • Esporte Clube Bahia (Brazilia - 90% acțiuni)

Manchester City a confirmat vineri despărţirea de deja legendarul antrenor spaniol Pep Guardiola la finalul sezonului, după 20 de trofee cucerite în decurs de 10 ani, între care 6 titluri în Premier League şi trofeul Champions League.

”Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit. Sentimentele vor fi eterne, la fel oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a spus Guardiola.

Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City

În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.

Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).

Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Manchester United și-a anunțat antrenorul în ziua în care marea rivală City a rămas fără Guardiola!
Manchester United și-a anunțat antrenorul în ziua în care marea rivală City a rămas fără Guardiola!
ULTIMELE STIRI
Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!”
Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Surpriză! Cine pleacă din pole-position la Marele Premiu al Canadei
Surpriză! Cine pleacă din pole-position la Marele Premiu al Canadei
U Cluj - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Meci între ”frați” în ultima etapă
U Cluj - Dinamo, ora 20:30, LIVE TEXT. Meci între ”frați” în ultima etapă
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

Cristi Chivu nu se joacă! Inter îl transferă pe cel mai scump portar din istoria fotbalului

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!

Gică Hagi a anunțat lotul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor. Cinci jucători sunt debutanți!



Recomandarile redactiei
Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!”
Pep Guardiola, confesiune în fața englezilor: ”Am un singur regret!”
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
După ce l-a numit ”om de nimic” pe Pancu, Varga a dezvăluit numele noului antrenor de la CFR: ”A demonstrat!”
Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”
Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat Pancu: ”Lucrurile sunt foarte clare”
Lukas Podolski și-a anunțat retragerea: ”O nouă eră începe”
Lukas Podolski și-a anunțat retragerea: ”O nouă eră începe”
Alte subiecte de interes
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Antrenor nou pentru fosta echipă a lui Alex Mitriță din MLS
Antrenor nou pentru fosta echipă a lui Alex Mitriță din MLS
Echipa lui Nedelcearu, cea mai urmărită din Serie B. Ce medie de spectatori are Palermo
Echipa lui Nedelcearu, cea mai urmărită din Serie B. Ce medie de spectatori are Palermo
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!