Chiar dacă mai avea un an de contract cu Manchester City, Guardiola a decis că este momentul potrivit pentru o schimbare, astfel că meciul cu Aston Villa va fi ultimul pentru el pe banca echipei de pe Etihad. În paralel, ”cetățenii” au ajuns deja la un acord cu Enzo Maresca.

Pep Guardiola a acceptat deja o nouă provocare!

Doar că antrenorul catalan nu va rămâne liber de contract prea mult timp. Patronii lui Manchester City, care dețin mai multe cluburi importante, l-au convins să preia rolul de ”sfătuitor” pe partea tehnică pentru City Football Group.

Cel mai probabil, rolul său va fi similar cu cel al lui Jurgen Klopp, care este șeful directorilor sportivi ai echipelor patronate de gigantul austriac Red Bull.

”Guardiola va fi sfătuitor pe partea tehnică pentru cluburile din grup și va lucra pe proiecte specifice și colaborări”, au transmis reprezentanții City Football Group.