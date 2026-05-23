Chiar dacă mai avea un an de contract cu Manchester City, Guardiola a decis că este momentul potrivit pentru o schimbare, astfel că meciul cu Aston Villa va fi ultimul pentru el pe banca echipei de pe Etihad. În paralel, ”cetățenii” au ajuns deja la un acord cu Enzo Maresca.
Pep Guardiola a acceptat deja o nouă provocare!
Doar că antrenorul catalan nu va rămâne liber de contract prea mult timp. Patronii lui Manchester City, care dețin mai multe cluburi importante, l-au convins să preia rolul de ”sfătuitor” pe partea tehnică pentru City Football Group.
Cel mai probabil, rolul său va fi similar cu cel al lui Jurgen Klopp, care este șeful directorilor sportivi ai echipelor patronate de gigantul austriac Red Bull.
”Guardiola va fi sfătuitor pe partea tehnică pentru cluburile din grup și va lucra pe proiecte specifice și colaborări”, au transmis reprezentanții City Football Group.
Evident, Manchester City este cel mai important club din portofoliul City Football Group, unde sunt și alte echipe din campionate importante.
Cluburile deținute de City Football Group:
- Manchester City (Anglia - 100% acțiuni)
- Girona FC (Spania - 47% acțiuni)
- Palermo (Italia - 94% acțiuni)
- Troyes AC (Franța - 100% acțiuni)
- Lommel SK (Belgia - 99% acțiuni)
- New York City FC (SUA - 80% acțiuni)
- Melbourne City FC (Australia - 100% acțiuni)
- Yokohama Marinos (Japonia - 20% acțiuni)
- Shenzen Peng City FC (China - 47% acțiuni)
- Montevideo City Torque (Uruguay - 100% acțiuni)
- Esporte Clube Bahia (Brazilia - 90% acțiuni)
Manchester City a confirmat vineri despărţirea de deja legendarul antrenor spaniol Pep Guardiola la finalul sezonului, după 20 de trofee cucerite în decurs de 10 ani, între care 6 titluri în Premier League şi trofeul Champions League.
”Nu mă întrebaţi care sunt motivele pentru plecare. Nu există, însă, în interiorul meu, ştiu că este momentul potrivit. Sentimentele vor fi eterne, la fel oamenii, amintirile, iubirea pe care o am pentru Manchester City”, a spus Guardiola.
Pep Guardiola, zece ani glorioși la Manchester City
În total, Guardiola a strâns 591 de meciuri pe banca echipei din Manchester, fiind cel mai lung ”mandat” din cariera sa. Bilanțul este impresionant, cu 423 de victorii, 76 de rezultate de egalitate și doar 92 de înfrângeri.
Trofeele câștigate în această perioadă au îmbogățit serios palmaresul echipei de pe Etihad Stadium. Cea mai ”valoroasă” piesă este UEFA Champions League, câștigată în sezonul 2022-2023, după o finală cu Inter Milano (1-0).
Se mai adaugă șase titluri de campion, trei FA Cup, cinci Carabao Cup, dar și trei Supercupe ale Angliei.