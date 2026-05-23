Rezultatul meciului cu Universitatea Cluj din ultima etapă nu va conta în economia clasamentului final, astfel că Dinamo este deja cu gândul la meciul pe care-l va disputa pe 29 mai, pe ”Arcul de Triumf”, cu învingătoarea meciului dintre FCSB și FC Botoșani.

Până atunci, ”câinii” pregătesc deja sezonul următor, în care vor să aducă mai multe ”întăriri”. În plus, ”roș-albii” ar putea pierde câțiva jucători, printre care și Alexandru Roșca (22 de ani).

Alexandru Roșca vrea să plece de la Dinamo

Titular în a doua parte a sezonului precedent, Roșca a trecut pe banca de rezerve după ce Dinamo l-a transferat pe experimentatul Devis Epassy (34 de ani). Statutul de rezervă nu-l mulțumește pe fostul internațional de tineret, care este gata să schimbe echipa, anunță AS.ro.

Ținând cont că Roșca mai are un contract valabil până în 2029 cu Dinamo, cea mai probabilă variantă ar fi cea a unui împrumut, pentru ca portarul să prindă cât mai multe minute la un nivel bun. În plus, ”câinii” îl vor avea la dispoziție din sezonul 2026-2027 și pe Codruț Sandu (20 de ani), care va reveni la echipă după ce a fost împrumutat la Corvinul, alături de care a promovat din postura de titular incontestabil.

Chiar dacă a fost rezervă la Dinamo în acest sezon, Roșca a prins totuși 14 partide, reușind să ”scape” fără gol încasat în șapte dintre acestea, în campionat și Cupa României.

Andrei Mărginean a revenit la antrenamentele lui Dinamo

Veste bună la Dinamo înaintea finalei barajului de Conference League, acolo unde ”câinii” vor juca, la sfârșitul lunii, împotriva învingătoarei dintre FCSB și FC Botoșani.

”Andrei Mărginean revine alături de echipă după perioada de recuperare cauzată de accidentare”, a postat astăzi Dinamo București pe rețelele de socializare.

În acest sezon, mijlocașul central de 24 de ani, transferat în vară definitiv de la Sassuolo, a evoluat în 26 de partide. Dintre acestea, 19 au fost în sezonul regulat al Superligii (când a semnat și 2 pase decisive), 3 în play-off și restul de 4 în Cupa României.