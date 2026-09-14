U Cluj - Oțelul 3-0 (Bic 31, Mendy 80, Aliev 90+2)

Final: Kovacs pune capăt partidei. Rezultatul este unul bun pentru U Cluj, în condițiile în care elevii lui Cristiano Bergodi veneau după trei înfrângeri consecutive în SuperLiga.

Min. 90+2: GOOOOOOOL U Cluj! Penalty-ul s-a repetat, iar de această dată Aliev a reușit să marcheze.

Min. 89: Kovacs a dictat penalty după intervenția VAR. Aliev a executat slab, iar Dur-Bozoancă a respins pericolul.

Min. 80: GOOOOOOL U Cluj! Mendy are spațiu, șutează și îl învinge pe Dur-Bozoancă cu o execuție din afara careului.

Min. 74: Cartonaș roșu pentru Oțelul! Ciobanu are o intrare întârziată prin alunecare, iar arbitrul îi acordă al doilea cartonaș galben.

Min. 31: GOOOOOOL U Cluj! Nistor a trimis perfect în careu, iar Bic a profitat de o nesincronizare și a marcat cu capul.

Min. 18: Ocazie mare pentru U Cluj! Dan Nistor a centrat bine din corner, Iulian Cristea a reluat cu capul, însă execuția fundașului nu prinde cadrul porții.

Min. 1: Fluier de start pe Cluj Arena.