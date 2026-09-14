GALERIE FOTO ”U” Cluj - Oțelul Galați 3-0, pe Sport.ro. Cristiano Bergodi, prima victorie după trei etape

”U” Cluj - Oțelul Galați 3-0, pe Sport.ro. Cristiano Bergodi, prima victorie după trei etape Superliga
SPORT.RO
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Urmărim și comentăm împreună meciul dintre ”U” Cluj și Oțelul Galați.

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U ClujOtelul GalatiSuperliga
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U Cluj - Oțelul 3-0 (Bic 31, Mendy 80, Aliev 90+2)

Final: Kovacs pune capăt partidei. Rezultatul este unul bun pentru U Cluj, în condițiile în care elevii lui Cristiano Bergodi veneau după trei înfrângeri consecutive în SuperLiga.

Min. 90+2: GOOOOOOOL U Cluj! Penalty-ul s-a repetat, iar de această dată Aliev a reușit să marcheze.

Min. 89: Kovacs a dictat penalty după intervenția VAR. Aliev a executat slab, iar Dur-Bozoancă a respins pericolul.

Min. 80: GOOOOOOL U Cluj! Mendy are spațiu, șutează și îl învinge pe Dur-Bozoancă cu o execuție din afara careului.

Min. 74: Cartonaș roșu pentru Oțelul! Ciobanu are o intrare întârziată prin alunecare, iar arbitrul îi acordă al doilea cartonaș galben.

Min. 31: GOOOOOOL U Cluj! Nistor a trimis perfect în careu, iar Bic a profitat de o nesincronizare și a marcat cu capul.

Min. 18: Ocazie mare pentru U Cluj! Dan Nistor a centrat bine din corner, Iulian Cristea a reluat cu capul, însă execuția fundașului nu prinde cadrul porții.

Min. 1: Fluier de start pe Cluj Arena.

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Echipele de start din U Cluj - Oțelul Galați

U Cluj: Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu (cpt.) - Bic - Nistor, Drammeh - Macalou, Lukic, O. Mendy. Rezerve: Michael, Denis Moldovan - Chinteș, Poulolo, Capradossi, Techereș, G. Simion, Pedro Pinho, Adams, Gheorghiță, Ștefănescu, Aliev. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Oțelul: Dur-Bozoancă - H. Sylla, Christopoulos, P. Iacob (cpt.), Zhelev - Pedro Nuno, Lungu, Ciobanu - M. Frunză, Ze Turbo, Andrezinho. Rezerve: M. Contra - D. E. Neicu, Zator, Rafael De Sousa, Joao Paulino, Bălănică, Bordun, AFtene, D. C. Neicu. Antrenor: Stjepan Tomas.

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 9 din sezonul regulat al Superligii României. Duelul dintre ”U” Cluj și Oțelul Galați va avea loc pe Cluj-Arena și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro.

La ”centru” va fi Szabolcs Kovacs, ajutat la tușe de Ionuț-Traian Neașcu, respectiv Cosmin Bojan. Claudiu Gaitin va fi arbitrul de rezervă, în timp ce Zoltan Székely, observatorul arbitrilor. La VAR vor sta Radu Petrescu și Daniel Mitruți.

”U” Cluj - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 18:00

Oțelul Galați se află pe locul 11 în clasament cu zece puncte după opt etape. Două victorii, patru remize și două eșecuri au înregistrat moldovenii până acum.

De cealaltă parte, ”U” Cluj se situează pe 14 cu nouă puncte. Trei victorii și patru înfrângeri au consemnat ”șepcile roșii” în cele șapte etape disputate în noul sezon.

Cum arată clasamentul Superligii României

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