După meciul cu Dinamo de pe ”Arcul de Triumf”, încheiat 2-1 pentru gruparea ”câinilor”, Gigi Becali a început să caute variante pentru înlocuirea lui Marius Baciu.

Unul dintre cei care i-au captat atenția patronului de la FCSB a fost Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, club care se situează pe poziția a 10-a în clasament cu zece puncte după nouă etape.

Mutarea nu s-a concretizat însă în cele din urmă, în condițiile în care Maxim nici nu deține licența Pro și nu ar fi fost eligibil să stea pe banca lui FCSB. La Corvinul beneficiază de situația specială creată după promovarea echipei în primul eșalon

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

După Corvinul - Universitatea Craiova 0-1, Florin Maxim a vorbit despre situația sa (VEZI AICI). Totodată, prezent în studio la Digi Sport, actualul analist și fostul internațional român, Ilie Dumitrescu, a sugerat că Maxim a clădit de unul singur tot la Hunedoara, lucru pe care nu l-ar putea face la o altă echipă din primul eșalon.

”E greu să ai un proiect ca ăsta la o echipă de top din România, să faci toate transferurile și să fii manager. El a adus toți jucătorii, e manager acolo, ca în Anglia, prin el se fac toate transferurile, ceea ce nu se poate întâmpla la un alt club din România.

Dar, dacă ar fi la una dintre primele 4-5 din România, cu loturile pe care le au aceste echipe... Eu văd ce joacă echipa asta, e un antrenor cu mare potențial. Copilul ăsta a demonstrat”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit sursei anterior menționate.